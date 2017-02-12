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Utgått

ActionFitSportshodetelefoner med Bluetooth®

SHQ7900CL/00

4.1

| (23) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

FLYTT GRENSENE DINE, trådløst

Gjør deg klar til å slå din personlige rekord med de trådløse sportsøretelefonene Philips Actionfit. Øretelefonene har en sikker passform, er vannbestandige og trådløse og finnes i ulike stiler for optimal komfort. Så du kan spille av musikken med dyp bass og holde deg i bevegelse.

Se alle fordeler

Trådløse sportsørepropper med tilpasset passform

FLYTT GRENSENE DINE, trådløst

  • Til innendørs og utendørs bruk

  • Bluetooth®

  • Svettebestandig

  • Flat kabel

Magnetisk klemme som sitter der den skal under treningsøkten

Magnetisk klemme som sitter der den skal under treningsøkten

En kabelklemme holder ledningen på plass, slik at den ikke er i veien mens du presser deg selv.

Svettebestandige med IPX2-vurdering – perfekt for all slags trening

Svettebestandige med IPX2-vurdering – perfekt for all slags trening

Ikke vær redd for å svette. Med IPX2-vurdering kan du svette og trene i regnet uten at det kommer fukt i ørepluggen.

Sporty bæreveske for enkel oppbevaring

Legg hodetelefonene i et pustende etui etter bruk for rask tilgang og enkel oppbevaring.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

23

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

12/02/2017

Sverige

Sverige

Bra inears

Bra ljud Bra batteritid Magneten helt underbar Enda tråkiga är att de inte tål 40 graders fintvätt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-sporthörlurar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-sporthörlurar

18/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

never had an issue with pairing to any device

This is the only headphones that actually fit my ears properly and do not fall. Sounds is Ok not the best but very good and clear. The only issue I have is with the microphone and the noise cancelation when you are outside.

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones

18/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

never had an issue with pairing to any device

This is the only headphones that actually fit my ears properly and do not fall. Sounds is Ok not the best but very good and clear. The only issue I have is with the microphone and the noise cancelation when you are outside.

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones

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