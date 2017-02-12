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Utgått
FLYTT GRENSENE DINE, trådløst
Gjør deg klar til å slå din personlige rekord med de trådløse sportsøretelefonene Philips Actionfit. Øretelefonene har en sikker passform, er vannbestandige og trådløse og finnes i ulike stiler for optimal komfort. Så du kan spille av musikken med dyp bass og holde deg i bevegelse.
Til innendørs og utendørs bruk
Bluetooth®
Svettebestandig
Flat kabel
En kabelklemme holder ledningen på plass, slik at den ikke er i veien mens du presser deg selv.
Ikke vær redd for å svette. Med IPX2-vurdering kan du svette og trene i regnet uten at det kommer fukt i ørepluggen.
Legg hodetelefonene i et pustende etui etter bruk for rask tilgang og enkel oppbevaring.
4.1
av 5
23
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Tvättaren
12/02/2017
Sverige
Bra inears
Bra ljud Bra batteritid Magneten helt underbar Enda tråkiga är att de inte tål 40 graders fintvätt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-sporthörlurar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-sporthörlurar
chris38
18/08/2017
United Kingdom
never had an issue with pairing to any device
This is the only headphones that actually fit my ears properly and do not fall. Sounds is Ok not the best but very good and clear. The only issue I have is with the microphone and the noise cancelation when you are outside.
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones
Nahoodu
18/08/2017
United Kingdom
never had an issue with pairing to any device
This is the only headphones that actually fit my ears properly and do not fall. Sounds is Ok not the best but very good and clear. The only issue I have is with the microphone and the noise cancelation when you are outside.
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ7900CL Bluetooth® sports headphones
Faktiske resultater kan variere