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Utgått

Sportshodesett med ørebøyle

SHQ3205/10

2.6

| (5) Anmeldelser

Innstilt på sport

Den justerbare ørebøylen på de lette og svettebestandige hodetelefonene SHQ3205 gjør at du kan konsentrere deg om treningsøkten uten å miste motivasjonen. Hvis det ikke hadde vært for den fantastiske lyden som holder deg gående, hadde du nesten ikke lagt merke til dem.

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Med justerbar ørekrok som gir sikker passform

Innstilt på sport

  • ActionFit

  • Oransje og grå

Reflekterende universell mikrofon

Den reflekterende mikrofonen på ledningen gir deg de klareste samtalene mens du trener.

Kraftig bass som motiverer

Kraftig bass som motiverer

Det finnes ikke noe bedre enn en fengende rytme som får deg i treningsmodus. ActionFit-hodetelefonene driver rytmene med svært dyp og dynamisk bass som forbedrer alle øvelser, og du tar det med til et høyere nivå.

Fantastisk lyd som genereres av drivere på 9 mm

Fantastisk lyd som genereres av drivere på 9 mm

ActionFit-hodetelefonene har finjusterte drivere på 9 mm som er spesielt utformet for å generere fantastisk lyd. Lyd som er så klar og kraftig at du enkelt kan fordype deg i treningsøkten – og få mest mulig ut av musikken og øvelsene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.6

av 5

5

Anmeldelser

3

05/08/2017

Deutschland

Deutschland

Langlebing, guter Bass, Hohequalität

Die besten Kopfhörer die ich bis jetzt hatte. Ich habe sie vor dem Abitur gekauft, weil ich neue Sportkopfhörer fürs Laufen gebraucht habe. Damals wusste ich noch nicht, dass Sie mich über fünf Jahre begleiten werden. Ich habe sie quasi immer benutzt: Beim Laufen, Mountainbiken, S-Bahn fahren, Klettern, Kochen, für Skype Interviews, bei der Gartenarbeit, in der Mittagspause meiner Zwölf-Stunden-Schicht im Restaurant – kurz: immer. Einsatz unter Extrembedingungen: Eine Mountainbike Tour durch den Schwarzwald überstehend diese Kopfhörer natürlich ohne Probleme, doch es geht noch extremer: Mein Paar wurde fünf Mal in der Waschmaschine gewaschen und drei Mal mit meiner Jeans gebügelt! Sie funktionierten nach kurzer Föntrocknung problemlos. Auch das Schwimmen in Salzwasser hat ihnen nichts ausgemacht. Lebensdauer: Leider musste ich nach viereinhalb Jahren feststellen, dass das Kabel um Linken Inear in der Ummantelung gebrochen ist und es daher zu Wacklern kam. Insgesamt gab das Headset nach ziemlich genau fünf Jahren sein Leben. Ich würde sagen alles in allem entspricht das einer durchaus akzeptablen Leistung. Deshalb habe ich mir vor kurzem auch ein zweites Paar bestellt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel

09/12/2013

España

España

Producto inmejorable

El sonido y la calidad de los auriculares es inmejorable, la facilidad del manejo y la sujeción tambien son de lo mejor del mercado

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja

17/06/2017

France

France

Bekreftet kjøper

Ne supporte pas la sueur

Son très bon, bonne isolation, tiens bien en place. Dommage qu'après juste 15 mois d'usage uniquement pour courir une fois par semaine un écouteur HS à cause de la sueur garantie terminé!!!!!!!!!

Denne omtalen gjelder SHQ3205 Sports earhook headset

Denne omtalen gjelder SHQ3205 Sports earhook headset

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