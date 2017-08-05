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Utgått
SHQ3205/10
Innstilt på sport
Den justerbare ørebøylen på de lette og svettebestandige hodetelefonene SHQ3205 gjør at du kan konsentrere deg om treningsøkten uten å miste motivasjonen. Hvis det ikke hadde vært for den fantastiske lyden som holder deg gående, hadde du nesten ikke lagt merke til dem.
ActionFit
Oransje og grå
Den reflekterende mikrofonen på ledningen gir deg de klareste samtalene mens du trener.
Det finnes ikke noe bedre enn en fengende rytme som får deg i treningsmodus. ActionFit-hodetelefonene driver rytmene med svært dyp og dynamisk bass som forbedrer alle øvelser, og du tar det med til et høyere nivå.
ActionFit-hodetelefonene har finjusterte drivere på 9 mm som er spesielt utformet for å generere fantastisk lyd. Lyd som er så klar og kraftig at du enkelt kan fordype deg i treningsøkten – og få mest mulig ut av musikken og øvelsene.
2.6
av 5
5
Anmeldelser
McKay
05/08/2017
Deutschland
Langlebing, guter Bass, Hohequalität
Die besten Kopfhörer die ich bis jetzt hatte. Ich habe sie vor dem Abitur gekauft, weil ich neue Sportkopfhörer fürs Laufen gebraucht habe. Damals wusste ich noch nicht, dass Sie mich über fünf Jahre begleiten werden. Ich habe sie quasi immer benutzt: Beim Laufen, Mountainbiken, S-Bahn fahren, Klettern, Kochen, für Skype Interviews, bei der Gartenarbeit, in der Mittagspause meiner Zwölf-Stunden-Schicht im Restaurant – kurz: immer. Einsatz unter Extrembedingungen: Eine Mountainbike Tour durch den Schwarzwald überstehend diese Kopfhörer natürlich ohne Probleme, doch es geht noch extremer: Mein Paar wurde fünf Mal in der Waschmaschine gewaschen und drei Mal mit meiner Jeans gebügelt! Sie funktionierten nach kurzer Föntrocknung problemlos. Auch das Schwimmen in Salzwasser hat ihnen nichts ausgemacht. Lebensdauer: Leider musste ich nach viereinhalb Jahren feststellen, dass das Kabel um Linken Inear in der Ummantelung gebrochen ist und es daher zu Wacklern kam. Insgesamt gab das Headset nach ziemlich genau fünf Jahren sein Leben. Ich würde sagen alles in allem entspricht das einer durchaus akzeptablen Leistung. Deshalb habe ich mir vor kurzem auch ein zweites Paar bestellt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel
canario86
09/12/2013
España
Producto inmejorable
El sonido y la calidad de los auriculares es inmejorable, la facilidad del manejo y la sujeción tambien son de lo mejor del mercado
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja
tophe
17/06/2017
France
Bekreftet kjøper
Ne supporte pas la sueur
Son très bon, bonne isolation, tiens bien en place. Dommage qu'après juste 15 mois d'usage uniquement pour courir une fois par semaine un écouteur HS à cause de la sueur garantie terminé!!!!!!!!!
Denne omtalen gjelder SHQ3205 Sports earhook headset
Denne omtalen gjelder SHQ3205 Sports earhook headset