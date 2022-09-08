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Utgått
SHQ2405BL/00
FLYTT GRENSENE DINE
Sportsøretelefonene Philips Actionfit DigDeep sitter stødig på plass i ørene, slik at du kan fokusere på treningen. Med den unike stabilitetsringen for en mer sikker tilpassing holder øreproppene seg på plass og du kan holde fokus.
Passer best til innendørs bruk
Svettebestandige/vanntette
Øretelefon
Laget av vanntett materiale som gjør at du kan vaske hodetelefonene under rennende vann.
8,6mm drivere gir deg lyd med høy ytelse, slik at du kan yte ditt beste.
Ikke vær redd for å svette, eller for å trene i all slags vær. Med IPX4-vurdering kan du svette og trene i regnet uten at det kommer fukt i ørepluggen.
Anmeldelser
øreputene kan vaskes, mikrofonen kan ikke vaskes