ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Emballasjebilde
  • Primærbilde
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Emballasjebilde
  • Primærbilde

Utgått

ActionFitSportshodetelefoner med mikrofon

SHQ2405BL/00

FLYTT GRENSENE DINE

Sportsøretelefonene Philips Actionfit DigDeep sitter stødig på plass i ørene, slik at du kan fokusere på treningen. Med den unike stabilitetsringen for en mer sikker tilpassing holder øreproppene seg på plass og du kan holde fokus.

Se alle fordeler

Øretelefoner med stabilitetsring for sikker tilpassing

FLYTT GRENSENE DINE

  • Passer best til innendørs bruk

  • Svettebestandige/vanntette

  • Øretelefon

Kan vaskes etter trening

Laget av vanntett materiale som gjør at du kan vaske hodetelefonene under rennende vann.

Med høy lydytelse kan du yte mer

Med høy lydytelse kan du yte mer

8,6mm drivere gir deg lyd med høy ytelse, slik at du kan yte ditt beste.

Vanntett med IPX4-vurdering for intense treningsøkter

Vanntett med IPX4-vurdering for intense treningsøkter

Ikke vær redd for å svette, eller for å trene i all slags vær. Med IPX4-vurdering kan du svette og trene i regnet uten at det kommer fukt i ørepluggen.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. øreputene kan vaskes, mikrofonen kan ikke vaskes