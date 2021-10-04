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Utgått

ActionFitSportshodetelefoner med mikrofon

SHQ1405BL/00

2.7

| (3) Anmeldelser

FLYTT GRENSENE DINE

Med sportsøretelefonene Philips Actionfit RunWild kan du presse deg selv til nye personlige rekorder. Fjærlett, vanntett og med en tilpassbar passform. De kraftige driverne leverer samtidig dyp bass, slik at du blir motivert til å holde deg i bevegelse.

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Sportsørepropper med tilpasset passform

FLYTT GRENSENE DINE

  • Passer best til utendørs bruk

  • Svettebestandige/vanntette

  • Ørepropp

Den åpne akustikken lar lyden slippe inn, slik at du er bevisst på omgivelsene for sikkerhet

Den åpne akustikken lar lyden slippe inn, slik at du er bevisst på omgivelsene for sikkerhet

Den åpne akustikken lar lyden slippe inn, slik at du er bevisst på omgivelsene for sikkerhet når du trener utendørs.

Åpen akustisk design gjør deg oppmerksom på omgivelsene

Disse ActionFit-hodetelefonene stenger ikke lyden ute, slik at du kan være oppmerksom på omgivelsene og føle deg trygg når du trener utendørs. En åpen akustisk plattform gir deg kvalitetslyd uten å stenge ute omverdenen.

Kabelklemme er inkludert for trening uten ledningsrot

Kabelklemme er inkludert for trening uten ledningsrot

En kabelklemme holder ledningene på plass, slik at de ikke er i veien mens du presser deg selv.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.7

av 5

3

Anmeldelser

5
2

04/10/2021

Italia

Italia

all'altezza delle aspettaive ma durate poco

Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio

Fordeler

molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione

Ulemper

i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono

Bruksdato 2020-10-04

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono

Bruksdato 2020-10-04

22/07/2017

Nederland

Nederland

Oordopjes zitten goed, geluid iets minder

Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

19/08/2016

Nederland

Nederland

Slecht geluid en bediening

Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.

Denne omtalen gjelder SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

Denne omtalen gjelder SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

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Ansvarsfraskrivelser

  1. øreputene kan vaskes, mikrofonen kan ikke vaskes