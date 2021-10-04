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Utgått
SHQ1405BL/00
FLYTT GRENSENE DINE
Med sportsøretelefonene Philips Actionfit RunWild kan du presse deg selv til nye personlige rekorder. Fjærlett, vanntett og med en tilpassbar passform. De kraftige driverne leverer samtidig dyp bass, slik at du blir motivert til å holde deg i bevegelse.
Passer best til utendørs bruk
Svettebestandige/vanntette
Ørepropp
Den åpne akustikken lar lyden slippe inn, slik at du er bevisst på omgivelsene for sikkerhet når du trener utendørs.
Disse ActionFit-hodetelefonene stenger ikke lyden ute, slik at du kan være oppmerksom på omgivelsene og føle deg trygg når du trener utendørs. En åpen akustisk plattform gir deg kvalitetslyd uten å stenge ute omverdenen.
En kabelklemme holder ledningene på plass, slik at de ikke er i veien mens du presser deg selv.
2.7
av 5
3
Anmeldelser
vinc1000sp
04/10/2021
Italia
all'altezza delle aspettaive ma durate poco
Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio
Fordeler
molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione
Ulemper
i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Bruksdato 2020-10-04
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Bruksdato 2020-10-04
Raicho
22/07/2017
Nederland
Oordopjes zitten goed, geluid iets minder
Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Terneuzen
19/08/2016
Nederland
Slecht geluid en bediening
Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.
Denne omtalen gjelder SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Denne omtalen gjelder SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
øreputene kan vaskes, mikrofonen kan ikke vaskes