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Utgått

ActionFitSportshodetelefoner med mikrofon

SHQ1255TBK/00

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Den superlette SHQ1255 er den perfekte løpe- og treningspartneren. Disse solide hodetelefonene er en garantist for kraftig bass og en komfortabel passform.

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Svettebestandig

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  • 13,6 mm drivere / halvlukket

  • Ørekrok

13,6 mm drivere gir klar lyd

Kraftige drivere på 13,6 mm gir kraftig musikk med dyp og dynamisk bass som holder deg motivert – og i bevegelse. Driverne med førsteklasses kvalitet sørger for en levende lydopplevelse og holder deg i gang gjennom hele treningsøkten.

Kontroller musikken og ta imot samtaler mens du trener

Du kan alltid være tilkoblet. Med den innebygde mikrofonen og sporkontrollen (IPX2) kan du enkelt bytte musikk eller ta imot samtaler mens du trener.

Åpen akustisk design gjør deg oppmerksom på omgivelsene

Disse ActionFit-hodetelefonene stenger ikke lyden ute, slik at du kan være oppmerksom på omgivelsene og føle deg trygg når du trener utendørs. En åpen akustisk plattform gir deg kvalitetslyd uten å stenge ute omverdenen.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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