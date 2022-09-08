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SHQ1255TBK/00
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Den superlette SHQ1255 er den perfekte løpe- og treningspartneren. Disse solide hodetelefonene er en garantist for kraftig bass og en komfortabel passform.
13,6 mm drivere / halvlukket
Ørekrok
Kraftige drivere på 13,6 mm gir kraftig musikk med dyp og dynamisk bass som holder deg motivert – og i bevegelse. Driverne med førsteklasses kvalitet sørger for en levende lydopplevelse og holder deg i gang gjennom hele treningsøkten.
Du kan alltid være tilkoblet. Med den innebygde mikrofonen og sporkontrollen (IPX2) kan du enkelt bytte musikk eller ta imot samtaler mens du trener.
Disse ActionFit-hodetelefonene stenger ikke lyden ute, slik at du kan være oppmerksom på omgivelsene og føle deg trygg når du trener utendørs. En åpen akustisk plattform gir deg kvalitetslyd uten å stenge ute omverdenen.
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