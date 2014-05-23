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Fri frakt fra 1000 NOK
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Utgått
Ultralett + 6 m TV-ledning
En lett hodetelefon for langvarig bruk med en 6 m skjøteledning slik at du kan bevege deg fritt og sitte der du vil. Hodetelefonen har også basstonekanaler som gir en ekstra fyldig og dyp lyd.
Hodetelefoner
Sølv
Bass Beat-kanaler beveger luften for bedre lyd med en dyp og fyldig bass.
Det lette materialet brukes til hodebånd
Disse hodetelefonene er utformet etter ørets form for ekstra komfort og langvarig lydnytelse.
3.9
av 5
18
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
Dino54
23/05/2014
Deutschland
dieses Produkt erleichtert mein Leben
ich benutze diesen Kopfhörer seit Jahren und hab mittlerweile den 2 dieser Art, ich bin schwerhörig und das Teil erleichtert mir das fernsehen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer
EuronicsStadler
09/07/2012
Deutschland
Toller preiswerter TV-Kopfhörer
Der ideale Kopfhörer für das Krankenhaus oder den Campingplatz. Trägt sich angenehm und gut . Im Preis-Leistungsverhältnis mit den manchmal auch etwas teureren Kopfhörern einfach Klasse.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer
Rody18
16/06/2018
España
Ligeros, perfectos para ver tv en la cama
Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable