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Utgått

Innendørs TV-hodetelefon med ledning

SHP1800/00

3.9

| (18) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet

Ultralett + 6 m TV-ledning

En lett hodetelefon for langvarig bruk med en 6 m skjøteledning slik at du kan bevege deg fritt og sitte der du vil. Hodetelefonen har også basstonekanaler som gir en ekstra fyldig og dyp lyd.

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Hodetelefon for TV

Ultralett + 6 m TV-ledning

  • Hodetelefoner

  • Sølv

Med Bass Beat-kanaler beveger luften seg for bedre lyd

Bass Beat-kanaler beveger luften for bedre lyd med en dyp og fyldig bass.

Lett hodebånd gir økt komfort og ekstra varighet

Det lette materialet brukes til hodebånd

Bedre komfort for langvarig bruk

Disse hodetelefonene er utformet etter ørets form for ekstra komfort og langvarig lydnytelse.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

18

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

1

23/05/2014

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt erleichtert mein Leben

ich benutze diesen Kopfhörer seit Jahren und hab mittlerweile den 2 dieser Art, ich bin schwerhörig und das Teil erleichtert mir das fernsehen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

09/07/2012

Deutschland

Deutschland

Toller preiswerter TV-Kopfhörer

Der ideale Kopfhörer für das Krankenhaus oder den Campingplatz. Trägt sich angenehm und gut . Im Preis-Leistungsverhältnis mit den manchmal auch etwas teureren Kopfhörern einfach Klasse.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

16/06/2018

España

España

Ligeros, perfectos para ver tv en la cama

Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

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