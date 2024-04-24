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SHL5005WT/00
For en god musikkopplevelse
Disse hodetelefonene er utviklet for at du skal få en god musikkopplevelse uansett hvor du er. De myke putene gjør at du hele tiden kan lytte til favorittlåtene dine. Den gode lydkvaliteten gir deg en ny lydopplevelse.
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Myke øreputer
Sammenleggbare
Sammenleggbare hodetelefoner for enkel lagring og transportering
32 mm høyttalerelementer gir deg god lyd med dyp base
Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet det som betyr mest for deg.
3.0
av 5
2
Anmeldelser
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL5005 Cuffie con microfono
Bruksdato 2024-03-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL5005 Cuffie con microfono
Bruksdato 2024-03-24
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Denne omtalen gjelder SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Denne omtalen gjelder SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon