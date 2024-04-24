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Hodetelefoner med mikrofon

SHL5005WT/00

3

| (2) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

For en god musikkopplevelse

Disse hodetelefonene er utviklet for at du skal få en god musikkopplevelse uansett hvor du er. De myke putene gjør at du hele tiden kan lytte til favorittlåtene dine. Den gode lydkvaliteten gir deg en ny lydopplevelse.

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Uansett hvor du er.

For en god musikkopplevelse

  • Elementer på 32mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Myke øreputer

  • Sammenleggbare

Sammenleggbare hodetelefoner for enkel lagring og transportering

Sammenleggbare hodetelefoner for enkel lagring og transportering

32 mm høyttalerelementer gir deg god lyd med dyp base

32 mm høyttalerelementer gir deg god lyd med dyp base

Innebygd mikrofon bytter mellom musikk og telefonsamtaler

Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet det som betyr mest for deg.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.0

av 5

2

Anmeldelser

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL5005 Cuffie con microfono

Bruksdato 2024-03-24

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL5005 Cuffie con microfono

Bruksdato 2024-03-24

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Denne omtalen gjelder SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Denne omtalen gjelder SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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