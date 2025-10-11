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Utgått

Hodetelefoner med mikrofon

SHE9105SL/00

4.1

| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Svart
Svart
Svart og gull
Svart og gull
Sølv
Sølv

Presisjonslyd

SHE9105-hodetelefonene fra Philips har førsteklasses drivere og et nøye utformet metallhus som sørger for detaljert og ren lyd. De ovale lydrørene og valget mellom tre ørepropper gjør hodetelefonene komfortable, og mikrofonen på ledningen gjør det enkelt å bytte fra musikk til telefonsamtaler.

Se alle fordeler

med et solid metallhus

Presisjonslyd

  • 8,6 mm drivere / halvlukket bakside

  • Øretelefoner

Silikonputer i tre forskjellige størrelser for tilpasset passform

Silikonputer i tre forskjellige størrelser for tilpasset passform

Øretelefonene leveres med tre forskjellige øreputer – fra liten til stor størrelse – slik at du kan velge de som passer perfekt til ørene dine.

Buet hus og ovale lydrør for ergonomisk komfort

Øretelefonene er nøyaktig utformet for å passe til alle ører. Det ergonomiske, ovale lydrøret og den buede konstruksjonen sørger for en optimalisert, sikker og komfortabel tilpasning – alltid.

Fininnstilte neodymdrivere for høyfrekvent klarhet

Fininnstilte neodymdrivere for høyfrekvent klarhet

Neodym er det ideelle materialet som produserer et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og generelt bedre lydkvalitet. De har rekonstruerte 8,6 mm neodymdrivere som er responsive til høye frekvenser og sikrer en ren og klar lyd.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

7

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

3
2

11/10/2025

Deutschland

Deutschland

Philips SHE9105

Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer

Fordeler

Bass wie ein könig

Ulemper

Nichts

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon

Bruksdato 2023-10-11

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon

Bruksdato 2023-10-11

04/08/2015

Deutschland

Deutschland

Philips In-Ear Kopfhörer

Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

25/06/2015

Deutschland

Deutschland

Super Klangqualität bei hochwertiger Verarbeitung

Die Philips In-Ear Kopfhörer SHE9105 kann ich nur weiter empfehlen. Angefangen von der Verpackung bis hin zu der Verarbeitung der Kopfhörer stimmt einfach alles. Für die perfekte Passform sorgen die drei verschieden großen Ohrstöpsel. Die gute Klangqualität und der satte Bass bilden das i-Tüpfelchen. Außerdem ist das Design schlicht, elegant und modern zu gleich.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.