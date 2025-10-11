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Utgått
Tilgjengelig i
Gled deg over lyd med høy ytelse og god presisjon
SHE9105-hodetelefonene fra Philips har førsteklasses drivere og et nøye utformet metallhus som sørger for detaljert og ren lyd. De ovale lydrørene og valget mellom tre ørepropper gjør hodetelefonene komfortable, og mikrofonen på ledningen gjør det enkelt å bytte fra musikk til telefonsamtaler.
8,6 mm drivere / halvlukket bakside
Øretelefoner
Hodetelefonhuset er laget av robust aluminium, noe som hindrer vibrasjon og sørger for den reneste lyden. I tillegg beskytter det øretelefonene fra slitasje ved hverdagsbruk.
Denne myke og holdbare fleksible koblingen mellom øretelefonen og kabelen beskytter mot eventuelle skader som oppstår på grunn av den stadige bøyingen.
Øretelefonene er nøyaktig utformet for å passe til alle ører. Det ergonomiske, ovale lydrøret og den buede konstruksjonen sørger for en optimalisert, sikker og komfortabel tilpasning – alltid.
4.1
av 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Philips SHE9105
11/10/2025
Deutschland
Philips SHE9105
Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer
Fordeler
Bass wie ein könig
Ulemper
Nichts
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon
Bruksdato 2023-10-11
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon
Bruksdato 2023-10-11
Madlena
04/08/2015
Deutschland
Philips In-Ear Kopfhörer
Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon
ThomasHamburg
25/06/2015
Deutschland
Super Klangqualität bei hochwertiger Verarbeitung
Die Philips In-Ear Kopfhörer SHE9105 kann ich nur weiter empfehlen. Angefangen von der Verpackung bis hin zu der Verarbeitung der Kopfhörer stimmt einfach alles. Für die perfekte Passform sorgen die drei verschieden großen Ohrstöpsel. Die gute Klangqualität und der satte Bass bilden das i-Tüpfelchen. Außerdem ist das Design schlicht, elegant und modern zu gleich.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon