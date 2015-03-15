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Utgått
Ekstra bass
Det fargerike SHE3805 er lite, men kraftig med effektive høyttalere som gir svært dynamisk bass. Myke øreputer med ovalt rør sørger for en ergonomisk passform, mens den innebygde mikrofonen enkelt kan veksle fra musikk til samtaler.
Svart
Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet det som betyr mest for deg.
Øreputene fås i tre størrelser – små, mellomstore og store – for en tilpasset og perfekt passform.
Kompakte og effektive høyttalerdrivere på 8,6 mm gir klar lyd slik at du får forbedret lydopplevelse når du er på farten.
5.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
RVRoly
15/03/2015
España
Muy buenos!
Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
mikemunoz
01/09/2014
España
Te sorprenderá!!!
Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro