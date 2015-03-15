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Utgått

Øretelefoner med mikrofon

SHE3805BK/00

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Ekstra bass

Det fargerike SHE3805 er lite, men kraftig med effektive høyttalere som gir svært dynamisk bass. Myke øreputer med ovalt rør sørger for en ergonomisk passform, mens den innebygde mikrofonen enkelt kan veksle fra musikk til samtaler.

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Kompakt hodesett med ovalt lydrør

Ekstra bass

  • Svart

Innebygd mikrofon bytter mellom musikk og telefonsamtaler

Innebygd mikrofon bytter mellom musikk og telefonsamtaler

Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet det som betyr mest for deg.

Velg mellom tre par øreputer for å finne passformen som passer for deg

Velg mellom tre par øreputer for å finne passformen som passer for deg

Øreputene fås i tre størrelser – små, mellomstore og store – for en tilpasset og perfekt passform.

Effektive 8,6 mm drivere med klar og presis lyd

Effektive 8,6 mm drivere med klar og presis lyd

Kompakte og effektive høyttalerdrivere på 8,6 mm gir klar lyd slik at du får forbedret lydopplevelse når du er på farten.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

15/03/2015

España

España

Muy buenos!

Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

01/09/2014

España

España

Te sorprenderá!!!

Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

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