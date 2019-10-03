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Utgått

Øretelefoner

SHE3205BK/00

4.6

| (11) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

Fyldig bass, klar lyd

SHE3205-øretelefonene, som er utformet for optimal passform og komfort, har 14,2 mm drivere og bassventil for dyp bass og klar lyd. En innebygd mikrofon gjør at du enkelt kan bytte mellom musikk og samtaler. Du kan velge mellom seks forskjellige farger som passer til Apple-klokken din.

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Designet etter ørets passform for komfortabel bruk

Fyldig bass, klar lyd

  • 14,2 mm drivere / åpen bakside

  • Ørepropp

Designet etter ørets passform for komfortabel bruk

Designen er basert på ørets passform for komfortabel bruk og tettsittende passform for alle.

Innebygd mikrofon bytter mellom musikk og telefonsamtaler

Innebygd mikrofon bytter mellom musikk og telefonsamtaler

Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet det som betyr mest for deg.

Neodymmagneter gir forbedret bassytelse

Neodymmagneter gir forbedret bassytelse

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassrespons og generelt bedre lydkvalitet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.6

av 5

11

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

03/10/2019

Danmark

Danmark

Why have they stopped making these?

They were well fitting and well sounding. I do not understand why they went out of production. Things change so fast nowadays, and not always for the better.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3205WT In-ear-hovedtelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3205WT In-ear-hovedtelefoner

05/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Impressed

I bought these as a stop gap while my usual headphones were being replaced for the second time under warranty. I was amazed to find out that even though these cost a quarter of the price of my usual ones they actually sound way better - so I am keeping them for daily use. I like the simple design, flat cable and clearly marked left and right.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3205WT In-Ear Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3205WT In-Ear Headphones

02/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

just amazing great features

i brought these headphones and they are amazing they have great bass. but i wish they made it in wireless. it has a really nice design/look. they look like apple headphones but i think they are better! :) :) :) :) :) five star I REALLY RECOMMEND THESE

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3205WT In-Ear Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3205WT In-Ear Headphones

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