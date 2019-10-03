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Utgått
Fyldig bass, klar lyd
SHE3205-øretelefonene, som er utformet for optimal passform og komfort, har 14,2 mm drivere og bassventil for dyp bass og klar lyd. En innebygd mikrofon gjør at du enkelt kan bytte mellom musikk og samtaler. Du kan velge mellom seks forskjellige farger som passer til Apple-klokken din.
14,2 mm drivere / åpen bakside
Ørepropp
Designen er basert på ørets passform for komfortabel bruk og tettsittende passform for alle.
Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet det som betyr mest for deg.
Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassrespons og generelt bedre lydkvalitet.
4.6
av 5
11
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Fujisaii
03/10/2019
Danmark
Why have they stopped making these?
They were well fitting and well sounding. I do not understand why they went out of production. Things change so fast nowadays, and not always for the better.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3205WT In-ear-hovedtelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3205WT In-ear-hovedtelefoner
RossA
05/03/2018
United Kingdom
Impressed
I bought these as a stop gap while my usual headphones were being replaced for the second time under warranty. I was amazed to find out that even though these cost a quarter of the price of my usual ones they actually sound way better - so I am keeping them for daily use. I like the simple design, flat cable and clearly marked left and right.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3205WT In-Ear Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3205WT In-Ear Headphones
HEADPHONES
02/02/2018
United Kingdom
just amazing great features
i brought these headphones and they are amazing they have great bass. but i wish they made it in wireless. it has a really nice design/look. they look like apple headphones but i think they are better! :) :) :) :) :) five star I REALLY RECOMMEND THESE
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3205WT In-Ear Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3205WT In-Ear Headphones