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Utgått
SHE1355BK/00
Basskanaler
Disse øretelefonene har forbedret bassytelse som bringer kvalitetsmusikk til ørene på en behagelig måte. Ta samtaler med mikrofonen på ledningen.
14,8 mm drivere / åpen bakside
Ørepropp
Bass Beat-kanaler beveger luften for bedre lyd med en dyp og fyldig bass.
Med den integrerte mikrofonen og ringeknappen kan du bruke dette Philips-hodesettet til musikk og samtaler fra mobiltelefonen din. Gled deg over håndfri ringing mens du enkelt kan ta imot og avslutte samtaler fra hodesettet.
Liten nok for optimal brukskomfort og stor nok til å gi klar, forvrengningsfri lyd. Denne 14,8 mm høyttalerdriveren har ideell størrelse for en god lydopplevelse.
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