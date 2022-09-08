ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkeltbilde av produkt
  • Bilde av produktdetalj
  • Emballasjebilde
  • Enkeltbilde av produkt
  • Bilde av produktdetalj
  • Emballasjebilde

Utgått

Øretelefoner med mikrofon

SHE1355BK/00

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

Basskanaler

Disse øretelefonene har forbedret bassytelse som bringer kvalitetsmusikk til ørene på en behagelig måte. Ta samtaler med mikrofonen på ledningen.

Se alle fordeler

gir forbedret lyd

Basskanaler

  • 14,8 mm drivere / åpen bakside

  • Ørepropp

Med Bass Beat-kanaler beveger luften seg for bedre lyd

Bass Beat-kanaler beveger luften for bedre lyd med en dyp og fyldig bass.

Integrert mikrofon og ringeknapp

Integrert mikrofon og ringeknapp

Med den integrerte mikrofonen og ringeknappen kan du bruke dette Philips-hodesettet til musikk og samtaler fra mobiltelefonen din. Gled deg over håndfri ringing mens du enkelt kan ta imot og avslutte samtaler fra hodesettet.

14,8 mm høyttalerdriver som optimaliserer brukskomforten

Liten nok for optimal brukskomfort og stor nok til å gi klar, forvrengningsfri lyd. Denne 14,8 mm høyttalerdriveren har ideell størrelse for en god lydopplevelse.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.