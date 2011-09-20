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Utgått

CineosDigital trådløs hodetelefon

SHD9100/00

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Krystallklar overføring

De digitale trådløse HiFi-hodetelefonene fra Philips gir så klare mottakerforhold for lyd som mulig. Bakgrunnsstøy er så å si fjernet, noe som gir deg krystallklar lyd. Energizing-dokkingstasjonen med batteristatusindikator gjør det enkelt å lade.

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Digital trådløs HiFi

Krystallklar overføring

3-veis justering for bedre tilpasning og bassytelse

Nyt en komfortabel tilpasning og bedre bassopplevelse, takket være disse treveis justerbare øredekslene som passer naturlig rundt ørene.

Digital lyd og overføring for optimal kvalitet

Lydsignalet er digitalt fra overføringen og helt til hodetelefonen og sikrer ypperlig kvalitet og ypperlig motstand mot forstyrrelser.

Hodebånd som puster gir bedre komfort ved langvarig bruk

Det automatisk tilpassbare hodebåndet med omfattende polstring har innebygd netting som puster, og som sørger for komfort ved langvarig bruk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

20/09/2011

Nederland

Nederland

Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

20/09/2011

Nederland

Nederland

Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

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