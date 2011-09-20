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Utgått
Krystallklar overføring
De digitale trådløse HiFi-hodetelefonene fra Philips gir så klare mottakerforhold for lyd som mulig. Bakgrunnsstøy er så å si fjernet, noe som gir deg krystallklar lyd. Energizing-dokkingstasjonen med batteristatusindikator gjør det enkelt å lade.
Nyt en komfortabel tilpasning og bedre bassopplevelse, takket være disse treveis justerbare øredekslene som passer naturlig rundt ørene.
Lydsignalet er digitalt fra overføringen og helt til hodetelefonen og sikrer ypperlig kvalitet og ypperlig motstand mot forstyrrelser.
Det automatisk tilpassbare hodebåndet med omfattende polstring har innebygd netting som puster, og som sørger for komfort ved langvarig bruk.
5.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
spanjool
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
jsmulders
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone