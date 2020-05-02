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Utgått

Digitale, trådløse hodetelefoner

SHD8600/10

3.3

| (28) Anmeldelser

Trådløs musikk

Med denne hodetelefonen får du frihet til å se på TV og høre på musikk rundt om i huset. Digital overføring gir feilfritt mottak og god lyd. Dreiefunksjon for øredeksler og selvjusterende indre hodebånd sørger for ekstra tilpasning og komfort.

Se alle fordeler

Lett og komfortabel hodetelefon

Trådløs musikk

Akustisk justerte høyttalere for fremragende lydkvalitet

Akustisk innstilte høyttalere produserer ren og balansert lyd med uovertruffen klarhet og presisjon både i høye toner og dyp bass.

Oppbevar mottakeren på den praktiske dokkingstasjonen

Oppbevar mottakeren på den praktiske dokkingstasjonen

Dokkingstasjonen er et praktisk, skreddersydd oppbevaringssted for mottakeren når den ikke brukes, og på noen modeller sørger den dessuten for batterilading.

Rask ladefunksjon for rask opplading

Rask ladefunksjon for rask opplading

Med den smarte og raske ladefunksjonen kan batteriet lades helt opp på kort tid. Den gjenværende batterikapasiteten i batteriet fastslås av en intern krets, slik at innkommende spenning kan optimaliseres for rask opplading mens du samtidig får maksimal levetid på batteriet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.3

av 5

28

Anmeldelser

02/05/2020

Deutschland

Deutschland

Top Kopfhörer super Klang

Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt

Fordeler

Klang, Reichweite, Preis

Ulemper

Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab

Denne omtalen gjelder SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Bruksdato 2018-05-02

Denne omtalen gjelder SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Bruksdato 2018-05-02

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.

Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

23/11/2015

Deutschland

Deutschland

Nur eine Sache fehlt

Ich bin sehr zufrieden und kann jetzt endlich ohne Kabel und andere zu stören, laut Musik hören und sogar mich frei bewegen! Könnte man sie auch draußen benutzen, dann wäre das Teil echt perfekt für mich.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

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  • Tidlig tilgang til salg.
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