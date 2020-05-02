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Utgått
SHD8600/10
Trådløs musikk
Med denne hodetelefonen får du frihet til å se på TV og høre på musikk rundt om i huset. Digital overføring gir feilfritt mottak og god lyd. Dreiefunksjon for øredeksler og selvjusterende indre hodebånd sørger for ekstra tilpasning og komfort.
Akustisk innstilte høyttalere produserer ren og balansert lyd med uovertruffen klarhet og presisjon både i høye toner og dyp bass.
Dokkingstasjonen er et praktisk, skreddersydd oppbevaringssted for mottakeren når den ikke brukes, og på noen modeller sørger den dessuten for batterilading.
Med den smarte og raske ladefunksjonen kan batteriet lades helt opp på kort tid. Den gjenværende batterikapasiteten i batteriet fastslås av en intern krets, slik at innkommende spenning kan optimaliseres for rask opplading mens du samtidig får maksimal levetid på batteriet.
3.3
av 5
28
Anmeldelser
Biba65
02/05/2020
Deutschland
Top Kopfhörer super Klang
Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt
Fordeler
Klang, Reichweite, Preis
Ulemper
Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab
Denne omtalen gjelder SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Bruksdato 2018-05-02
Denne omtalen gjelder SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Bruksdato 2018-05-02
Wollmaus
26/11/2015
Deutschland
Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.
Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Musicfreak
23/11/2015
Deutschland
Nur eine Sache fehlt
Ich bin sehr zufrieden und kann jetzt endlich ohne Kabel und andere zu stören, laut Musik hören und sogar mich frei bewegen! Könnte man sie auch draußen benutzen, dann wäre das Teil echt perfekt für mich.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer