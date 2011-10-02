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Utgått
SHD8600UG/10
Klar, trådløs musikk
SHD8600UG/10-hodetelefonene gir deg frihet til å se på TV og høre på musikk rundt om i huset. Digital overføring gir feilfritt mottak og god lyd. Dreiefunksjon for øredeksler og selvjusterende indre hodebånd sørger for ekstra tilpasning og komfort.
Over øret
Svart
Den digitale overføringen på 2,4 GHz forhindrer komprimering og tap av data mellom senderen og hodetelefonene. De digitale signalene konverteres til analoge signaler ved slutten av overføringsprosessen. Sluttresultatet er utrolig lydkvalitet, med myk akustikk og minimalt tap av data.
Akustisk innstilte høyttalere produserer ren og balansert lyd med uovertruffen klarhet og presisjon både i høye toner og dyp bass.
Det indre hodebåndet til disse Philips-hodetelefonene gjør det enkelt å finne perfekt tilpasning til hodet. Mekanismen justeres automatisk slik at båndet føles komfortabelt.
3.5
av 5
27
Anmeldelser
KeithO
02/10/2011
United Kingdom
Excellent design and comfortable to use.
After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Pfalzkater
02/04/2016
Deutschland
Sehr guter Klang
Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Fighting17
22/04/2014
Deutschland
Absolut empfehlenswert!
Nach längerem Vergleichen mit Produkten div. Mitbewerber habe ich mich - wegen des günstigen Preises einigermaßen skeptisch - für dieses Gerät entschieden. Nachdem ich es nun schon eine ganze Weile in Gebrauch hatte, bin ich zunehmend begeistert, da es noch immer zuverlässig (und sehr gut!) funktioniert. Ich bereue meine Entscheidung in keinster Weise und würde es (bzw. habe es bereits) bedenkenlos weiterempfehlen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer