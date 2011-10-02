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Utgått

Trådløs HiFi-hodetelefon

SHD8600UG/10

3.5

| (27) Anmeldelser

Klar, trådløs musikk

SHD8600UG/10-hodetelefonene gir deg frihet til å se på TV og høre på musikk rundt om i huset. Digital overføring gir feilfritt mottak og god lyd. Dreiefunksjon for øredeksler og selvjusterende indre hodebånd sørger for ekstra tilpasning og komfort.

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Digitalt og trådløst

Klar, trådløs musikk

  • Over øret

  • Svart

Krystallklar (2,4 GHz) digital overføring

Den digitale overføringen på 2,4 GHz forhindrer komprimering og tap av data mellom senderen og hodetelefonene. De digitale signalene konverteres til analoge signaler ved slutten av overføringsprosessen. Sluttresultatet er utrolig lydkvalitet, med myk akustikk og minimalt tap av data.

Akustisk justerte høyttalere for fremragende lydkvalitet

Akustisk innstilte høyttalere produserer ren og balansert lyd med uovertruffen klarhet og presisjon både i høye toner og dyp bass.

Selvjusterende indre hodebånd for komfortabel tilpasning

Det indre hodebåndet til disse Philips-hodetelefonene gjør det enkelt å finne perfekt tilpasning til hodet. Mekanismen justeres automatisk slik at båndet føles komfortabelt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.5

av 5

27

Anmeldelser

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent design and comfortable to use.

After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

02/04/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Klang

Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

22/04/2014

Deutschland

Deutschland

Absolut empfehlenswert!

Nach längerem Vergleichen mit Produkten div. Mitbewerber habe ich mich - wegen des günstigen Preises einigermaßen skeptisch - für dieses Gerät entschieden. Nachdem ich es nun schon eine ganze Weile in Gebrauch hatte, bin ich zunehmend begeistert, da es noch immer zuverlässig (und sehr gut!) funktioniert. Ich bereue meine Entscheidung in keinster Weise und würde es (bzw. habe es bereits) bedenkenlos weiterempfehlen!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

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