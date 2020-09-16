ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

  • Bilde av fjernkontroll
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Emballasjebilde
  • Bilde av fjernkontroll
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Emballasjebilde

Utgått

Trådløs HiFi-hodetelefon

SHC8545/00

3.3

| (8) Anmeldelser

Suveren trådløs musikk

Med en trådløs HiFi-hodetelefon kan du lytte til musikk uansett hvor du er i huset. HiFi-lydgjengivelse med automatisk tuning gjør denne stereohodetelefonen svært anvendelig.

Se alle fordeler

med en svært praktisk funksjon for automatisk tuning

Suveren trådløs musikk

Trådløs FM-overføring for bevegelsesfrihet

Med høyfrekvent, trådløs FM-overføring som går gjennom vegger, kan du til og med lytte til musikk i et annet rom.

3-veis justering for bedre tilpasning og bassytelse

Nyt en komfortabel tilpasning og bedre bassopplevelse, takket være disse treveis justerbare øredekslene som passer naturlig rundt ørene.

Automatisk tuning gjør det enklere å stille inn mottaksfrekvensen

Trykk på den praktiske tuningknappen på hodetelefonen for å sette i gang den mikroprosessorstyrte kretsen og stille inn overføringsfrekvensen optimalt for best mulig mottak og lydkvalitet.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.3

av 5

8

Anmeldelser

16/09/2020

Deutschland

Deutschland

2010 gekauft und seither ohne Probleme

Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.

Fordeler

Viele

Ulemper

Keine

Denne omtalen gjelder SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Bruksdato 2018-09-16

Denne omtalen gjelder SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Bruksdato 2018-09-16

06/01/2021

España

España

MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO

ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.

Fordeler

TODO

Ulemper

LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Bruksdato 2019-01-06

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Bruksdato 2019-01-06

17/12/2013

España

España

Este producto posee unas características excelentes.

El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.