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Utgått
SHC8545/00
Suveren trådløs musikk
Med en trådløs HiFi-hodetelefon kan du lytte til musikk uansett hvor du er i huset. HiFi-lydgjengivelse med automatisk tuning gjør denne stereohodetelefonen svært anvendelig.
Med høyfrekvent, trådløs FM-overføring som går gjennom vegger, kan du til og med lytte til musikk i et annet rom.
Nyt en komfortabel tilpasning og bedre bassopplevelse, takket være disse treveis justerbare øredekslene som passer naturlig rundt ørene.
Trykk på den praktiske tuningknappen på hodetelefonen for å sette i gang den mikroprosessorstyrte kretsen og stille inn overføringsfrekvensen optimalt for best mulig mottak og lydkvalitet.
3.3
av 5
8
Anmeldelser
Juddel72
16/09/2020
Deutschland
2010 gekauft und seither ohne Probleme
Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.
Fordeler
Viele
Ulemper
Keine
Denne omtalen gjelder SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Bruksdato 2018-09-16
Denne omtalen gjelder SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Bruksdato 2018-09-16
PIRATA 1954
06/01/2021
España
MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO
ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.
Fordeler
TODO
Ulemper
LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Bruksdato 2019-01-06
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Bruksdato 2019-01-06
indaleci
17/12/2013
España
Este producto posee unas características excelentes.
El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico