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Utgått
SHB6250/00
Trådløs, klar lyd
SHB6250-hodetelefonene fra Philips er slanke, bærbare og sammenleggbare, og de har bluetooth-tilkobling. De er perfekte å ta med seg på farten og gir deg fyldig bass og klare toner uten at du trenger å styre med ledninger som vikler seg sammen.
Elementer på 40 mm / lukket bakside
Hodetelefoner
De nyeste Bluetooth-hodetelefonene fra Philips er kompatible med Siri og Google Now, noe som gjør det enda enklere å bruke den virtuelle assistenten. Alt du trenger å gjøre, er å trykke på knappen på øreklokken for å aktivere Siri på iPhone eller Google Now på Android-enheter.
Hodetelefonene er ergonomisk utformet for å passe deg perfekt, takket være justerbare øredeksler og justerbart hodebånd – for å gi ekte komfort og sikkerhet når du er på farten.
3.6
av 5
19
Anmeldelser
jasiengel
16/04/2015
Deutschland
Perfekte Leistung
Die Kopfhörer sind der Wahnsinn! Das Verbinden mit Bluetooth und Handy ( Ich habe es mit dem I Phone 5s gekoopelt ) geht binnen Sekunden und dann kann das Sound vergnügen auch schon los gehen :) Kein lästiges Kabel mehr, was stört und der Klang ist bombastisch! Die Bässe kommen sehr gut raus und der Tragekomfort ist sehr bequem, kein verrutschen und da man es noch individuell einstellen kann, perfekt. Auch die Ohrmuscheln selber sind perfekt geschützt und sitzen optional. Ich bin absolut begeistert und zudem kann man noch Anrufe annehmen , was will man mehr? Ich kann es nur empfehlen, denn enttäuscht werdet Ihr sicher nicht sein. Der Klang ist perfekt, die Lautstärke stimmt, die Bässe sind perfekt und man hat keinen Kabelsalat. Egal ob bei Fitness, unterwegs oder zu Hause, damit liegt man einfach bomben richtig :)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB6250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB6250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Käyttäjä
29/10/2020
Suomi
Hinta/laatu kohdallaan
Helppo käytöönotto ja toimii loistavasti. Ei moitteita. Kuulokkeet ovat kaikilla lapsilla käytössä.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet
Bruksdato 2020-04-29
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet
Bruksdato 2020-04-29
evaldeslacasa
20/04/2020
España
Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora
Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.
Denne omtalen gjelder SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Denne omtalen gjelder SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Faktiske resultater kan variere