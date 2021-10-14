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  • Trådløs frihet, kraftig lyd.
  • Trådløs frihet, kraftig lyd.

Utgått

3000 seriesBluetooth-hodetelefoner

SHB3595BK/10

1
| (1) Omtale
Trådløs frihet, kraftig lyd.
De kompakte SHB3595-hodetelefonene med Bluetooth gir kraftig lyd med opptil seks timers trådløs spilletid. Den er bærbar for praktisk bruk.
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Trådløs frihet, kraftig lyd.

  • Elementer på 8,6mm / lukket bakside

  • Øretelefoner

  • 6 timers spilletid

Støtter Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Støtter Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Par hodetelefonene med en Bluetooth-enhet for å få krystallklar musikk – trådløst.

Velg mellom tre par øreputer for å finne passformen som passer for deg

Velg mellom tre par øreputer for å finne passformen som passer for deg

Øreputene fås i tre størrelser – små, mellomstore og store – for en tilpasset og perfekt passform.

Effektive drivere på 8,6 mm gir klar, kraftig lyd

Effektive drivere på 8,6 mm gir klar, kraftig lyd

Kompakte og effektive høyttalerdrivere på 8,6 mm gir presis lyd med kraftig bass, slik at du får forbedret lydopplevelse når du er på farten.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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1.0

av 5

1

Omtale

5
4
3
2

14/10/2021

España

España

La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...

Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.

Ulemper

Por el tiempo de duración no recomedaría este producto

Denne omtalen gjelder 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

Denne omtalen gjelder 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

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