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Utgått
SHB3595BK/10
Elementer på 8,6mm / lukket bakside
Øretelefoner
6 timers spilletid
Par hodetelefonene med en Bluetooth-enhet for å få krystallklar musikk – trådløst.
Øreputene fås i tre størrelser – små, mellomstore og store – for en tilpasset og perfekt passform.
Kompakte og effektive høyttalerdrivere på 8,6 mm gir presis lyd med kraftig bass, slik at du får forbedret lydopplevelse når du er på farten.
1.0
av 5
1
Omtale
Ericwm
14/10/2021
España
La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...
Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.
Ulemper
Por el tiempo de duración no recomedaría este producto
Denne omtalen gjelder 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth
Denne omtalen gjelder 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth