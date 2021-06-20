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Utgått

Philips AventOppbevaringskrukker til fersk mat

SCF876/02

3.3

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Enkel oppbevaring for friske måltider

Utviklet for Philips Avent 4-i-1 matlagingsmaskin for sunn babymat. Det er problemfritt å porsjonere, oppbevare, tine eller varme opp næringsrike måltider til babyen.

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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Enkel oppbevaring for friske måltider

  • To gjenbrukbare oppbevaringskrukker

  • Til matlagingsmaskinen for sunn babymat

Tine eller varme opp oppbevarte måltider på en enkel måte

Tine eller varme opp oppbevarte måltider på en enkel måte

Utviklet for Philips Avent 4-i-1 matlagingsmaskin for sunn babymat. Det er problemfritt å tine eller varme opp oppbevarte måltider.

Oppbevar porsjoner i riktig størrelse til smårollingen din i vekst

Oppbevar porsjoner i riktig størrelse til smårollingen din i vekst

Oppbevar porsjoner i riktig størrelse til smårollingen din i vekst.

Tette lokk som holder maten fersk og smakfull

Tette lokk som holder maten fersk og smakfull.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.3

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
1

20/06/2021

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

Prodotto eccellente

Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei

Fordeler

Qualità, prezzo

Ulemper

Recipiente con becco poco pronunciato

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Bruksdato 2020-05-20

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Bruksdato 2020-05-20

20/10/2026

Deutschland

Deutschland

Super, aber man braucht mehr

Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Bruksdato 2026-10-07

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Bruksdato 2026-10-07

29/01/2024

Deutschland

Deutschland

Kein Nachkaufen möglich

Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Bruksdato 2022-12-29

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Bruksdato 2022-12-29

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 