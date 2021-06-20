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Utgått
Enkel oppbevaring for friske måltider
Utviklet for Philips Avent 4-i-1 matlagingsmaskin for sunn babymat. Det er problemfritt å porsjonere, oppbevare, tine eller varme opp næringsrike måltider til babyen.
To gjenbrukbare oppbevaringskrukker
Til matlagingsmaskinen for sunn babymat
Utviklet for Philips Avent 4-i-1 matlagingsmaskin for sunn babymat. Det er problemfritt å tine eller varme opp oppbevarte måltider.
Oppbevar porsjoner i riktig størrelse til smårollingen din i vekst.
Tette lokk som holder maten fersk og smakfull.
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3.3
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
cannella
20/06/2021
Italia
Bekreftet kjøper
Prodotto eccellente
Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei
Fordeler
Qualità, prezzo
Ulemper
Recipiente con becco poco pronunciato
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Bruksdato 2020-05-20
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Bruksdato 2020-05-20
Mish461
20/10/2026
Deutschland
Super, aber man braucht mehr
Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Bruksdato 2026-10-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Bruksdato 2026-10-07
ADiana97
29/01/2024
Deutschland
Kein Nachkaufen möglich
Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Bruksdato 2022-12-29
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Bruksdato 2022-12-29
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.