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Utgått

Philips AventKopp med hard tut

SCF803/00

4.4

| (54) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produktet

Lekkasjesikker for drikking uten søl

Philips Avent My Grippy har en unik ventil og er lekkasjesikker. Dette bekreftes av mødre! Den sklisikre strukturen og konturformen bidrar til at smårollinger kan lære å drikke på egen hånd.

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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Svært bitesikker tut for tenner som vokser

Lekkasjesikker for drikking uten søl

  • AVENT – SCF803/00 My Grippy-kopp med tut

  • 300 ml

  • 12m+

  • 1 pakke – blandede farger

Avansert ventil – lekkasjesikker drikking

Avansert ventil – lekkasjesikker drikking

Ingenting slår et skikkelig eventyr. Bare spør barna. Når de er på farten, bidrar denne lekkasjesikre koppen til at de kan drikke uten søl. Den unike ventilen betyr at det bare kommer væske når smårollingen drikker, slik at du ikke trenger å bekymre deg for litt søl eller kopper som tipper over. 82 % av mødre er dessuten enige om at denne koppen er lekkasjesikker*

Svært bitesikker hard tut for tenner som vokser

Svært bitesikker hard tut for tenner som vokser

My Grippy-tuten er svært bitesikker, slik at det blir enkelt for småbarn å drikke fra en kopp.

Konturformet og sklisikker struktur

Konturformet og sklisikker struktur

Smårollingen din blir en sikker, uavhengig liten drikker i en fei, takket være håndtaket som er enkelt å holde i, takket være den konturformede utformingen og den sklisikre strukturen til koppen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

54

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produktet

09/05/2018

Deutschland

Deutschland

Dieser Trinklernbecher verdient den Oscar !

Als Dreifach Mama hatte ich schon viele Trinklernbecher in Benutzung. Dieser Philips Avent Becher toppt alles. Vom Handling her super klasse. Es bleibt dicht verschlossen auch bei ruckartigem Schütteln. Der Drehverschluiss lässt sich leicht öffnen und wieder leicht auf das Schraubgewinde draufsetzen. Auch die Reinigung ist super einfach. Unter dem Deckel befindet sich ein silikonartiges Ventil. Dieses kann man einfach abziehen und problemlos wieder daraufsetzen. Wer diesen Becher entworfen hat verdient den Oscar in der Kategorie Trinklernbecher.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel

09/05/2018

Deutschland

Deutschland

Dieser Trinklernbecher verdient den Oscar !

Als Dreifach Mama hatte ich schon viele Trinklernbecher in Benutzung. Dieser Philips Avent Becher toppt alles. Vom Handling her super klasse. Es bleibt dicht verschlossen auch bei ruckartigem Schütteln. Der Drehverschluiss lässt sich leicht öffnen und wieder leicht auf das Schraubgewinde draufsetzen. Auch die Reinigung ist super einfach. Unter dem Deckel befindet sich ein silikonartiges Ventil. Dieses kann man einfach abziehen und problemlos wieder daraufsetzen. Wer diesen Becher entworfen hat verdient den Oscar in der Kategorie Trinklernbecher.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel

02/05/2018

Deutschland

Deutschland

Endlich ein Becher, der nicht ausläuft

Wir habe den Philips Trinklernbecher im Rahmen eines Produkttests zum Ausprobieren bekommen. Mein Sohn (17 Monate) kam sofort mit dem Becher klar. Er konnte ihn sicher festhalten und gut daraus trinken. Die Reinigung ist auch sehr einfach und schnell zu erledigen. Der Becher darf auch in die Geschirrspülmaschine. Das Tollste ist allerdings, dass es endlich mal ein Becher ist, der wirklich nicht ausläuft. Wir haben schon so viele Becher gekauft und probiert und bisher war keiner auslaufsicher. Wir werden diesen Becher auf jeden Fall kaufen, wenn er auf dem deutschen Markt erhältlich ist.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 

  1. Uavhengige tester i hjem i Storbritannia, sept. 2013