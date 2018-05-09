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Lekkasjesikker for drikking uten søl
Philips Avent My Grippy har en unik ventil og er lekkasjesikker. Dette bekreftes av mødre! Den sklisikre strukturen og konturformen bidrar til at smårollinger kan lære å drikke på egen hånd.
AVENT – SCF803/00 My Grippy-kopp med tut
300 ml
12m+
1 pakke – blandede farger
Ingenting slår et skikkelig eventyr. Bare spør barna. Når de er på farten, bidrar denne lekkasjesikre koppen til at de kan drikke uten søl. Den unike ventilen betyr at det bare kommer væske når smårollingen drikker, slik at du ikke trenger å bekymre deg for litt søl eller kopper som tipper over. 82 % av mødre er dessuten enige om at denne koppen er lekkasjesikker*
My Grippy-tuten er svært bitesikker, slik at det blir enkelt for småbarn å drikke fra en kopp.
Smårollingen din blir en sikker, uavhengig liten drikker i en fei, takket være håndtaket som er enkelt å holde i, takket være den konturformede utformingen og den sklisikre strukturen til koppen.
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4.4
av 5
54
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produktet
Karolinka
09/05/2018
Deutschland
Del av opprykk
Dieser Trinklernbecher verdient den Oscar !
Als Dreifach Mama hatte ich schon viele Trinklernbecher in Benutzung. Dieser Philips Avent Becher toppt alles. Vom Handling her super klasse. Es bleibt dicht verschlossen auch bei ruckartigem Schütteln. Der Drehverschluiss lässt sich leicht öffnen und wieder leicht auf das Schraubgewinde draufsetzen. Auch die Reinigung ist super einfach. Unter dem Deckel befindet sich ein silikonartiges Ventil. Dieses kann man einfach abziehen und problemlos wieder daraufsetzen. Wer diesen Becher entworfen hat verdient den Oscar in der Kategorie Trinklernbecher.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
amely2008
09/05/2018
Deutschland
Del av opprykk
Dieser Trinklernbecher verdient den Oscar !
Als Dreifach Mama hatte ich schon viele Trinklernbecher in Benutzung. Dieser Philips Avent Becher toppt alles. Vom Handling her super klasse. Es bleibt dicht verschlossen auch bei ruckartigem Schütteln. Der Drehverschluiss lässt sich leicht öffnen und wieder leicht auf das Schraubgewinde draufsetzen. Auch die Reinigung ist super einfach. Unter dem Deckel befindet sich ein silikonartiges Ventil. Dieses kann man einfach abziehen und problemlos wieder daraufsetzen. Wer diesen Becher entworfen hat verdient den Oscar in der Kategorie Trinklernbecher.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
Julia31
02/05/2018
Deutschland
Del av opprykk
Endlich ein Becher, der nicht ausläuft
Wir habe den Philips Trinklernbecher im Rahmen eines Produkttests zum Ausprobieren bekommen. Mein Sohn (17 Monate) kam sofort mit dem Becher klar. Er konnte ihn sicher festhalten und gut daraus trinken. Die Reinigung ist auch sehr einfach und schnell zu erledigen. Der Becher darf auch in die Geschirrspülmaschine. Das Tollste ist allerdings, dass es endlich mal ein Becher ist, der wirklich nicht ausläuft. Wir haben schon so viele Becher gekauft und probiert und bisher war keiner auslaufsicher. Wir werden diesen Becher auf jeden Fall kaufen, wenn er auf dem deutschen Markt erhältlich ist.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel
Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023.
Uavhengige tester i hjem i Storbritannia, sept. 2013