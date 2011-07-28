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Utgått
SCF608/01
Hygiene på farten
Drikkelæring er enkelt med Philips AVENT-serien med kopper for smårollinger. Lokket med flipptopp holder tuten ren til enhver tid, selv på farten. Koppen er utrolig sikker mot søl enten den ristes eller kastes opp i luften, og den er samtidig enkel å drikke av.
260 ml
12 md.+ tut for småbarn
Med håndtak
Patentert ventil kontrollerer gjennomstrømming for å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges på siden.
5.0
av 5
1
Omtale
YRMA
28/07/2011
France
Denne omtalen gjelder SCF608/06 Tasse décorée fille
Denne omtalen gjelder SCF608/06 Tasse décorée fille