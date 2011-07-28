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Utgått

Philips AventDekorert kopp

SCF608/01

5

| (1) Omtale

Hygiene på farten

Drikkelæring er enkelt med Philips AVENT-serien med kopper for smårollinger. Lokket med flipptopp holder tuten ren til enhver tid, selv på farten. Koppen er utrolig sikker mot søl enten den ristes eller kastes opp i luften, og den er samtidig enkel å drikke av.

Se alle fordeler

Hindrer søl, lett å suge

Hygiene på farten

  • 260 ml

  • 12 md.+ tut for småbarn

  • Med håndtak

Tut med patentert ventil som hindrer søl

Tut med patentert ventil som hindrer søl

Patentert ventil kontrollerer gjennomstrømming for å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges på siden.

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

Hele koppen kan steriliseres for å ivareta hygienen

Hele koppen kan steriliseres for å ivareta hygienen

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

4
3
2
1

28/07/2011

France

France

Denne omtalen gjelder SCF608/06 Tasse décorée fille

Denne omtalen gjelder SCF608/06 Tasse décorée fille

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