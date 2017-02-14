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Utgått

Philips AventUdekorert kopp

SCF602/12

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Hygiene på farten

Drikkelæring er enkelt med Philips AVENT-serien med kopper for smårollinger. Lokket med flipptopp holder tuten ren til enhver tid, selv på farten. Koppen er utrolig sikker mot søl enten den ristes eller kastes opp i luften, og den er samtidig enkel å drikke av.

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Hindrer søl, lett å suge

Hygiene på farten

  • 260 ml

  • Hard tut for 12 md.+

  • Med håndtak

Tut med patentert ventil som hindrer søl

Tut med patentert ventil som hindrer søl

Patentert ventil kontrollerer gjennomstrømming for å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges på siden.

Måleskala på koppen

Måleskala på koppen

Måleskala på koppen gjør at det er enkelt å tilberede drikke til barnet

Tut for barn som er 12 md.+

Tut for barn som er 12 md.+

En bitesikker tut som gjør at barnet trygt kan drikke fra koppen, ideell for barn som får tenner

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF602/01 Pikkulasten mukit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF602/01 Pikkulasten mukit

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