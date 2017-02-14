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Utgått
Hygiene på farten
Drikkelæring er enkelt med Philips AVENT-serien med kopper for smårollinger. Lokket med flipptopp holder tuten ren til enhver tid, selv på farten. Koppen er utrolig sikker mot søl enten den ristes eller kastes opp i luften, og den er samtidig enkel å drikke av.
260 ml
Hard tut for 12 md.+
Med håndtak
Patentert ventil kontrollerer gjennomstrømming for å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges på siden.
Måleskala på koppen gjør at det er enkelt å tilberede drikke til barnet
En bitesikker tut som gjør at barnet trygt kan drikke fra koppen, ideell for barn som får tenner
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5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF602/01 Pikkulasten mukit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF602/01 Pikkulasten mukit