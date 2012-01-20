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Utgått
SCF600/22
Hygiene på farten
Philips Avent-drikkekoppen til smårollinger er et enkelt skritt fra flaske til kopp. Lokket med flipptopp holder tuten ren til enhver tid, selv når dere er på farten. Den er svært sikker mot søl enten den ristes eller kastes opp i luften, og den er samtidig enkel å drikke av
200 ml x 2
6 md.+ myk tut
Dobbel med håndtak
Den patenterte ventilen på Philips Avent-koppen med tut kontrollerer gjennomstrømming for å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges på siden
Den myke og fleksible tuten passer perfekt for overgangen fra bryst eller flaske til kopp
Håndtakene er spesielt utformet for at små hender skal få godt grep. Håndtakene er enkle å sette på eller ta av slik at koppene kan brukes med eller uten håndtak
1.7
av 5
6
Anmeldelser
eentervredenklant
20/01/2012
Nederland
een tevreden klant
Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters
Nam75
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters
Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters
bandietje
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters
Denne omtalen gjelder SCF600/12 Beker voor peuters
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