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  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming
  • Smart og enkel oppvarming

Philips Avent PremiumRask flaskevarmer

SCF358/02

3.9
| (239) Anmeldelser
Smart og enkel oppvarming
Klargjør perfekt oppvarmede måltider på få minutter med en flaskevarmer som selv styrer temperaturen. Den smarte sensoren for temperaturstyring justerer automatisk oppvarmingsmønsteret, slik at oppvarmingen skjer raskt og jevnt.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Få et bra resultat hver gang

Smart og enkel oppvarming

  • Varmer jevnt, ingen ujevn varme

  • Rask oppvarming og opptiningsmodus

  • Egnet for melk og babymat

Smart temperaturkontroll velger den ideelle oppvarmingsmodusen

Smart temperaturkontroll velger den ideelle oppvarmingsmodusen

Angi melkevolumet, trykk på start, og la den smarte temperaturkontrollen ta seg av resten. Den registrerer melkens opprinnelige temperatur og varmer den opp til den ideelle temperaturen raskt og opprettholder den i opptil 60 minutter.

Tinefunksjon for frosne melke- og babymatbeholdere

Tinefunksjon for frosne melke- og babymatbeholdere

Liker du å oppbevare ekstra babymat i fryseren? Flaskevarmeren tiner også melke- og babymatbeholdere raskt.

Varmer opp babymatbeholdere og melk

Varmer opp babymatbeholdere og melk

Når babyen er klar til å innta fast føde, kan du bruke flaskevarmeren til å tine og varme opp babymatbeholdere.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

239

Anmeldelser

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Chanettk

05/06/2021

Danmark

Super let og brugervenlig

Den har vist sig uundværlig, når maden skal være klar hurtigt. Varmer op på få minutter med brugervenligt system og flot æstetisk design. Let at have med rundt. Kunne dog godt have brugt lidt flere indstillinger når det kommer til mængde/ml m.v.

Fordeler

Flot , let at bruge, hurtig, god til prisen

Ulemper

Kunne godt have brugt lidt flere ml intervaller

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Premium SCF358/00 Hurtig flaskevarmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Premium SCF358/00 Hurtig flaskevarmer

Ceda

11/09/2023

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Good experience

Easy for use, saves my time. I can prepare warm water in advance and it waiting for next feeding. I recommend for and new and future parents.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming

Evin2

29/09/2020

United Kingdom

Del av opprykk

Philips-ansatt

Great bottle warm

[Employee of philipsglobal] Glad that I bought this product. Makes warming milk for my baby so easy (that my husband can use it too) . It thats, warms and can keep the milk warm for several hours depending in the setting you choose. And it does not occupy so much space. Always remember to turn it off after use. I highly recommend

Fordeler

Yes

Ulemper

No

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. For 150 ml melk ved en temperatur på 22 °C i en 260 ml Philips Natural-flaske

  2. Enten den gamle eller den nye papirbaserte emballasjen kan mottas i overgangsperioden