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  • La huden til barnet få puste
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  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste

Philips Avent Pacifierultra air

SCF349/58

4.7
| (308) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
La huden til barnet få puste
Beroligende og pustende med store lufthull. 9 av 10 foreldre er enige: Philips Avent ultra air-smokker er komfortable for den lille.** Beroligende lindring er alltid lett tilgjengelig, uansett hvem som tar vare på barnet. Nå 80 % plantebasert.*
Se alle fordeler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Designet for å trøste babyer gjennom dagene der de får tenner

La huden til barnet få puste

  • Lar babyens hud puste

  • BPA-fri

  • 2-pakning, 80 % plantebasert*

  • 18 md.+ med ekstra fast smokk

Ekstra store luftehull lar babyens hud puste

Ekstra store luftehull lar babyens hud puste

Luftehullene ventilerer babyens hud og holder den tørrere for bedre og beroligende komfort.

Ortodontisk smokk for en naturlig utvikling av munnen

Ortodontisk smokk for en naturlig utvikling av munnen

Våre ortodontiske smokker er laget med mykt silikon for å støtte de naturlige muskelbevegelsene i munnen og dermed minske risikoen for feilbitt. Den smale smokkhalsen er laget for å redusere presset mellom tungen og ganen. Philips Avent ultra-smokkene er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation. Smokkene er laget av 100 % silikon i matkvalitet og tåler mer og varer lengre enn gummismokker (lateks). De er helt uten BPA, BPS, ftalater, PVC og polysykliske aromatiske hydrokarboner.

Ekstra fast smokk for sunne tenner

Ekstra fast smokk for sunne tenner

Smokkene våre er laget for å støtte den naturlige posisjonen til tungen, noe som er viktig for taleutviklingen når babyen vokser. De er ekstra faste for å trøste babyen gjennom faser med tannfrembrudd. Våre teksturerte silikonsmokker er utformet for å gjenskape følelsen av mors bryst.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

308

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

06/12/2023

Sverige

Sverige

Bra napp

Bra napp som är mjuk runt kanterna och ligger bra mot läpparna och runt munnen

Fordeler

Bra runt munnen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-06

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-06

05/12/2023

Sverige

Sverige

Nöjda barn,nöjdare föräldrar

Produkten är mer än dem vanliga produkter i sin kategori. Jag kan lätt ge en värdering på 5 stjärnor då jag har sett själv hur nöjd min pojke blev med SCF349/18 nappattrapp. Jag kommer rekommendera produkten på alla mammor som jag känner för att det handlar en produkt som barnen kommer helt enkelt älska.

Fordeler

Passformen

Ulemper

Ingen nackdel.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

04/12/2023

Sverige

Sverige

Breathe Easy

I recently tried the Philips AVENT Ultra pacifier (SCF349/18) and I'm thoroughly impressed. The extra-large air holes provide excellent breathability, keeping my baby's skin dry and comfortable. The extra firm pacifier is ideal for teething, respecting the natural shape of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box is a game-changer, offering convenient storage and easy sterilization in the microwave. Overall, this pacifier combines comfort, oral health, and practicality, making it a standout choice for parents. I highly recommend the Philips AVENT Ultra pacifier for its exceptional design and functionality.

Fordeler

The Philips AVENT Ultra pacifier delivers unparalleled benefits for both baby and parent. With extra-large air holes, it ensures optimal breathability and keeps the baby's skin dry, offering unmatched comfort. The extra firm pacifier promotes healthy oral development, respecting the natural contours of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box not only provides convenient storage but also allows for easy sterilization, simplifying hygiene maintenance. This pacifier is a comprehensive solution, combining comfort, oral health, and practicality, making it an excellent choice for parents seeking the best for their little ones.

Ulemper

It's important to consider individual needs and preferences when deciding if the Philips AVENT Ultra pacifier is the right choice for your baby.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp

Date of Use 2023-11-04

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Harde plastdeler med unntak av silikonsmokken (massebalansemetode).

  2. Basert på resultatene fra den amerikanske forbrukertesten (2023, n=201).

  3. Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-tuten som brukes i ultra-smokkene våre (n = 201).

  4. Sammenlignet med tradisjonelle steriliseringsmetoder (koking) for smokker.

  5. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk.