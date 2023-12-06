Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Lar babyens hud puste
BPA-fri
2-pakning, 80 % plantebasert*
18 md.+ med ekstra fast smokk
Luftehullene ventilerer babyens hud og holder den tørrere for bedre og beroligende komfort.
Våre ortodontiske smokker er laget med mykt silikon for å støtte de naturlige muskelbevegelsene i munnen og dermed minske risikoen for feilbitt. Den smale smokkhalsen er laget for å redusere presset mellom tungen og ganen. Philips Avent ultra-smokkene er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation. Smokkene er laget av 100 % silikon i matkvalitet og tåler mer og varer lengre enn gummismokker (lateks). De er helt uten BPA, BPS, ftalater, PVC og polysykliske aromatiske hydrokarboner.
Smokkene våre er laget for å støtte den naturlige posisjonen til tungen, noe som er viktig for taleutviklingen når babyen vokser. De er ekstra faste for å trøste babyen gjennom faser med tannfrembrudd. Våre teksturerte silikonsmokker er utformet for å gjenskape følelsen av mors bryst.
4.7
av 5
308
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Test23
06/12/2023
Sverige
Del av opprykk
Bra napp
Bra napp som är mjuk runt kanterna och ligger bra mot läpparna och runt munnen
Fordeler
Bra runt munnen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-06
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-06
Milkyway78
05/12/2023
Sverige
Del av opprykk
Nöjda barn,nöjdare föräldrar
Produkten är mer än dem vanliga produkter i sin kategori. Jag kan lätt ge en värdering på 5 stjärnor då jag har sett själv hur nöjd min pojke blev med SCF349/18 nappattrapp. Jag kommer rekommendera produkten på alla mammor som jag känner för att det handlar en produkt som barnen kommer helt enkelt älska.
Fordeler
Passformen
Ulemper
Ingen nackdel.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Jefbnr
04/12/2023
Sverige
Del av opprykk
Breathe Easy
I recently tried the Philips AVENT Ultra pacifier (SCF349/18) and I'm thoroughly impressed. The extra-large air holes provide excellent breathability, keeping my baby's skin dry and comfortable. The extra firm pacifier is ideal for teething, respecting the natural shape of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box is a game-changer, offering convenient storage and easy sterilization in the microwave. Overall, this pacifier combines comfort, oral health, and practicality, making it a standout choice for parents. I highly recommend the Philips AVENT Ultra pacifier for its exceptional design and functionality.
Fordeler
The Philips AVENT Ultra pacifier delivers unparalleled benefits for both baby and parent. With extra-large air holes, it ensures optimal breathability and keeps the baby's skin dry, offering unmatched comfort. The extra firm pacifier promotes healthy oral development, respecting the natural contours of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box not only provides convenient storage but also allows for easy sterilization, simplifying hygiene maintenance. This pacifier is a comprehensive solution, combining comfort, oral health, and practicality, making it an excellent choice for parents seeking the best for their little ones.
Ulemper
It's important to consider individual needs and preferences when deciding if the Philips AVENT Ultra pacifier is the right choice for your baby.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp
Date of Use 2023-11-04
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Harde plastdeler med unntak av silikonsmokken (massebalansemetode).
Basert på resultatene fra den amerikanske forbrukertesten (2023, n=201).
Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-tuten som brukes i ultra-smokkene våre (n = 201).
Sammenlignet med tradisjonelle steriliseringsmetoder (koking) for smokker.
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk.