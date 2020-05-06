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Utgått
Kosedyr med ultra soft-smokk
0 mnd+
Ortodontisk og BPA-fri
1 snuggle og 1 x 0-6 M smokk
Slutt på å lete etter smokker. Kosedyret gjør det enklere å finne smokken.
Babyer får ekstra komfort når de koser med kosedyrene sine. De er laget av et mykt stoff, og de lette potene hjelper til med å holde smokken på plass.
Kosedyret er kompatibelt med alle Philips Avent-smokker. Så du kan mikse og blande og lage produktet som passer til babyen.
4.7
av 5
175
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produktet
Mariola1984@
06/05/2020
United Kingdom
Del av opprykk
Amazing soft dummy
I got this soft giraffe snuggle dummy for my little daughter Maya and im so pleased that i got it the dummy is soft not too hard on her gums , the snuggle giraffe is very comforting for her when she asleep and the best thing you can detach giraffe if its need a wash love it will buy it again
Fordeler
Soft easy detached dummy
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF348/11 ultra soft snuggle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF348/11 ultra soft snuggle
Diamondbabycaz
06/04/2020
United Kingdom
Del av opprykk
Great for newborns
The toy was easy to open it was very clean and in enclosed packaging my baby loved it straight away she gripped onto the giraffe and soothes her when she cried too as it gave her something soft to cling too other than myself easy to wipe clean and so easy to wash highly recommend
Fordeler
Easy to wipe
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF348/11 ultra soft snuggle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF348/11 ultra soft snuggle
Agnes2009
13/03/2020
United Kingdom
Del av opprykk
Cute little giraffe with soother
My baby absolutely love cute little giraffe with soother. Soother : Silicone material is ultra soft, they are light weight, perfect size (don't squish his little nose) Cute little giraffe : Is a gorgeous soft toy, nice to touch... quality is excellent, very safe for babies. Right size and that it fit with soother, easy to find at night. My baby boy takes cute giraffe it everywhere, love playing and sleeps with him. I recommend by another mums, this is really very cool and safe products for you little one
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF348/11 ultra soft snuggle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF348/11 ultra soft snuggle
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Ifølge en forbrukertest i USA med 112 mødre i 2016 sa 96 % at skjermingen forårsaker færre hudmerker og mindre hudirritasjon
Forbrukertester i 2016–2017 i USA viser at gjennomsnittlig 98 % av babyene tok de strukturerte ultra soft- og ultra air-smokkene våre
Verdens fremste smokkemerke
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn