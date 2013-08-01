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Utgått

Philips AventEngangs ammeinnlegg

SCF254/30

4.8

| (13) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Komfortabelt og diskré

De unike Philips Avent-ammeinnleggene SCF254/30 er utformet for å holde deg tørr og komfortabel i løpet av dagen.

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Kompatible produkter

Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Brystpumpe

SCF395/01

Dobbel elektrisk brystpumpe

Dobbel elektrisk brystpumpe

SCF395/31

Dobbel elektrisk brystpumpe

Dobbel elektrisk brystpumpe

SCF397/31

Enkel elektrisk oppladbar

Enkel elektrisk oppladbar

SCF396/31

Dobbel elektrisk oppladbar

Dobbel elektrisk oppladbar

SCF398/31

Manuell brystpumpe

Manuell brystpumpe

SCF430/20

Avent-ammeinnlegg

Komfortabelt og diskré

  • 30 daginnlegg

Usynlig under klærne

Usynlig under klærne

Ultratynn med kontur. Klebestripe for å holde innleggene på plass.

Sklisikker med klebende teip

Sklisikker på grunn av klebende teip som holder ammeinnlegget på plass.

Utviklet i samarbeid med ammeekspert

Utviklet i samarbeid med en jordmor og ammerådgiver som har støttet ammende mødre i 20 år.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.8

av 5

13

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

01/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF254/30 Disposable breast pads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF254/30 Disposable breast pads

01/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF254/30 Disposable breast pads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF254/30 Disposable breast pads

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Avent breast pad

This is item is excellent no leaks through your outfits.you stay dry and clean. It collects all the leakIng milk keeping you dry. I t works wonder .i only buy Phillips avent breastplate you could go for hours without changing it. But definatly very handy to keep. A spare in your handbag if going long distance etc

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF254/30 Disposable breast pads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF254/30 Disposable breast pads

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