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Utgått
Komfortabelt og diskré
De unike Philips Avent-ammeinnleggene SCF254/30 er utformet for å holde deg tørr og komfortabel i løpet av dagen.
30 daginnlegg
Ultratynn med kontur. Klebestripe for å holde innleggene på plass.
Sklisikker på grunn av klebende teip som holder ammeinnlegget på plass.
Utviklet i samarbeid med en jordmor og ammerådgiver som har støttet ammende mødre i 20 år.
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4.8
av 5
13
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Emma91
01/08/2013
United Kingdom
Excellent product
Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF254/30 Disposable breast pads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF254/30 Disposable breast pads
Emma91
01/08/2013
United Kingdom
Excellent product
Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF254/30 Disposable breast pads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF254/30 Disposable breast pads
786786786
29/07/2012
United Kingdom
Avent breast pad
This is item is excellent no leaks through your outfits.you stay dry and clean. It collects all the leakIng milk keeping you dry. I t works wonder .i only buy Phillips avent breastplate you could go for hours without changing it. But definatly very handy to keep. A spare in your handbag if going long distance etc
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF254/30 Disposable breast pads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF254/30 Disposable breast pads