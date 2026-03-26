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Ekstra skånsom mot sensitiv hud
Førsteklasses pleie for sensitiv hud med fleksibelt skjold. 9 av 10 foreldre er enige: Babyen min har ingen hudirritasjon etter at jeg har begynt å bruke ultra soft-smokken.** Ro er alltid nær, uansett hvem som passer på babyen. Nå 80 % plantebasert. *
Hette som lyser i mørket
BPA-fri
2-pakning, 80 % plantebasert*
6-18 md.
Babyens hud trenger ekstra omsorg. Den myke skjoldteknologien følger de naturlige konturene på barnets ansikt, og gir dermed færre merker i huden og mindre irritasjon**. Det avrundende skjoldet gir et minimalt, skånsomt trykk mot kinnene.
Våre ortodontiske smokker er laget med mykt silikon for å støtte de naturlige muskelbevegelsene i munnen for å minske risikoen for feilbitt. Den smale smokkhalsen er laget for å redusere presset mellom tungen og ganen. Philips Avent ultra-smokkene er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation. Smokkene er laget av 100 % silikon i matkvalitet og tåler mer og varer lengre enn gummi-smokker (latex), og er helt uten BPA, BPS, ftalater, PVC og polysykliske aromatiske hydrokarboner.
Våre teksturerte smokker er utformet for å gjenskape følelsen av mors bryst. Da vi spurte foreldre om hvordan babyene deres reagerte på smokkene, svarte gjennomsnittlig 98 % at babyene aksepterte Philips Avent ultra-smokkene.
4.8
av 5
306
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produktet
Xochitl13
26/03/2026
Sverige
Del av opprykk
bra funktion
Nappen är bekväm för barnet. Det jag gillade mest var att vi, precis som alla mammor, har tappat bort nappar överallt, så om du är ute på natten och ditt barn tappar bort sin napp i sängen och börjar gråta, hittar du den snabbt tack vare designen. Den är av mycket god kvalitet, och du kan till och med desinficera den i fodralet.
Fordeler
dess funktion att vara fosforescerande på natten och det lättdesinficerade fodralet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime
Date of Use 2025-11-25
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime
Date of Use 2025-11-25
Idno
25/03/2026
Sverige
Del av opprykk
Tyvärr ej kunnat utvärdera, bebis slutade med napp
Jag anmälde mig till testet då min bebis använde napp men hon hann sluta med det innan produkten kom flera månader senare, tyvärr. Men napparna var väldigt fina och praktiskt att de lyser i mörkret.
Fordeler
Lätt att hitta i mörkret.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-25
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-25
Aion
16/03/2026
Sverige
Del av opprykk
Väldigt bra lysande napp
Nappen lyser väldigt bra i mörkret jämfört med andra nappar på marknaden. Den känns också mjukare än många andra vi har testat. Därför ger jag den 5/5 den uppfyller sin funktion väldigt bra. Jag kan absolut rekommendera den till småbarnsföräldrar som letar efter en första napp att testa.
Fordeler
Lyser väldigt bra
Ulemper
Pris
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-16
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-02-16
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Harde plastdeler med unntak av silikonsmokken (massebalansemetode)
87 % sa at barnet ikke opplevde hudirritasjon etter å ha begynt å bruke Philips Avent ultra soft (2023, n = 201)
Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-tuten som brukes i ultra-smokkene våre (n = 201)
Sammenlignet med tradisjonelle steriliseringsmetoder (koking) for smokker
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk