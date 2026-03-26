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  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud

Philips Avent Pacifierultramyk natt

SCF094/02

4.8

| (306) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produktet

Ekstra skånsom mot sensitiv hud

Førsteklasses pleie for sensitiv hud med fleksibelt skjold. 9 av 10 foreldre er enige: Babyen min har ingen hudirritasjon etter at jeg har begynt å bruke ultra soft-smokken.** Ro er alltid nær, uansett hvem som passer på babyen. Nå 80 % plantebasert. *

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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Enkel å finne i mørket

Ekstra skånsom mot sensitiv hud

  • Hette som lyser i mørket

  • BPA-fri

  • 2-pakning, 80 % plantebasert*

  • 0–6 md.

Myk, fleksibelt skjold reduserer irritasjon**

Myk, fleksibelt skjold reduserer irritasjon**

Babyens hud trenger ekstra omsorg. Den myke skjoldteknologien følger de naturlige konturene på barnets ansikt, og gir dermed færre merker i huden og mindre irritasjon**. Det avrundende skjoldet gir et minimalt, skånsomt trykk mot kinnene.

Ortodontisk smokk for en naturlig utvikling av munnen

Ortodontisk smokk for en naturlig utvikling av munnen

Våre ortodontiske smokker er laget med mykt silikon for å støtte de naturlige muskelbevegelsene i munnen for å minske risikoen for feilbitt. Den smale smokkhalsen er laget for å redusere presset mellom tungen og ganen. Philips Avent ultra-smokkene er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation. Smokkene er laget av 100 % silikon i matkvalitet og tåler mer og varer lengre enn gummi-smokker (latex), og er helt uten BPA, BPS, ftalater, PVC og polysykliske aromatiske hydrokarboner.

Elsket av babyer, med 98 % av dem som tar smokken***

Elsket av babyer, med 98 % av dem som tar smokken***

Våre teksturerte smokker er utformet for å gjenskape følelsen av mors bryst. Da vi spurte foreldre om hvordan babyene deres reagerte på smokkene, svarte gjennomsnittlig 98 % at babyene aksepterte Philips Avent ultra-smokkene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.8

av 5

306

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produktet

1

26/03/2026

Sverige

Sverige

bra funktion

Nappen är bekväm för barnet. Det jag gillade mest var att vi, precis som alla mammor, har tappat bort nappar överallt, så om du är ute på natten och ditt barn tappar bort sin napp i sängen och börjar gråta, hittar du den snabbt tack vare designen. Den är av mycket god kvalitet, och du kan till och med desinficera den i fodralet.

Fordeler

dess funktion att vara fosforescerande på natten och det lättdesinficerade fodralet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-11-25

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Pacifier SCF094/02 ultra soft Nighttime

Date of Use 2025-11-25

25/03/2026

Sverige

Sverige

Tyvärr ej kunnat utvärdera, bebis slutade med napp

Jag anmälde mig till testet då min bebis använde napp men hon hann sluta med det innan produkten kom flera månader senare, tyvärr. Men napparna var väldigt fina och praktiskt att de lyser i mörkret.

Fordeler

Lätt att hitta i mörkret.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-25

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-25

16/03/2026

Sverige

Sverige

Väldigt bra lysande napp

Nappen lyser väldigt bra i mörkret jämfört med andra nappar på marknaden. Den känns också mjukare än många andra vi har testat. Därför ger jag den 5/5 den uppfyller sin funktion väldigt bra. Jag kan absolut rekommendera den till småbarnsföräldrar som letar efter en första napp att testa.

Fordeler

Lyser väldigt bra

Ulemper

Pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-16

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Pacifier SCF094/04 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-02-16

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Harde plastdeler med unntak av silikonsmokken (massebalansemetode)

  2. 87 % sa at barnet ikke opplevde hudirritasjon etter å ha begynt å bruke Philips Avent ultra soft (2023, n = 201)

  3. Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-tuten som brukes i ultra-smokkene våre (n = 201)

  4. Sammenlignet med tradisjonelle steriliseringsmetoder (koking) for smokker

  5. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk