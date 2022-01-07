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  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud
  • Ekstra skånsom mot sensitiv hud

Philips Avent Pacifierultra soft

SCF093/06

4.7

| (733) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produktet

Ekstra skånsom mot sensitiv hud

Førsteklasses pleie for sensitiv hud med fleksibelt skjold. 9 av 10 foreldre er enige: Babyen min har ingen hudirritasjon etter at jeg har begynt å bruke ultra soft-smokken.** Ro er alltid nær, uansett hvem som passer på babyen. Nå 80 % plantebasert. *

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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Ekstra hard smokk for tannfrembrudd

Ekstra skånsom mot sensitiv hud

  • For sensitiv hud

  • BPA-fri

  • 2-pakning, 80 % plantebasert*

  • 18 md.+ med ekstra fast smokk

Myk, fleksibelt skjold reduserer irritasjon**

Myk, fleksibelt skjold reduserer irritasjon**

Babyens hud trenger ekstra omsorg. Den myke skjoldteknologien følger de naturlige konturene på barnets ansikt, og gir dermed færre merker i huden og mindre irritasjon**. Det avrundende skjoldet gir et minimalt, skånsomt trykk mot kinnene.

Ortodontisk smokk for en naturlig utvikling av munnen

Ortodontisk smokk for en naturlig utvikling av munnen

Våre ortodontiske smokker er laget med mykt silikon for å støtte de naturlige muskelbevegelsene i munnen for å minske risikoen for feilbitt. Den smale smokkhalsen er laget for å redusere presset mellom tungen og ganen. Philips Avent ultra-smokkene er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation. Smokkene er laget av 100 % silikon i matkvalitet og tåler mer og varer lengre enn gummi-smokker (latex), og er helt uten BPA, BPS, ftalater, PVC og polysykliske aromatiske hydrokarboner.

Ekstra fast smokk for sunne tenner

Ekstra fast smokk for sunne tenner

Smokkene våre er laget for å støtte den naturlige posisjonen til tungen, noe som er viktig for taleutviklingen mens babyen vokser. De er ekstra faste for å trøste babyen gjennom faser med tannfrembrudd. Våre teksturerte silikonsmokker er utformet for å gjenskape følelsen av mors bryst.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

733

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produktet

07/01/2022

Danmark

Danmark

Super soft og rigtig godt Sut

Hej. Vi har testet den her intra soft sut og den er bare perfekt til de små. Den har rigtig godt pasform til de helt små børn. Og det er jo rigtig, den er super soft. Min datter var rigtig glæde til at ha den. Jeg vil anbefale den til alle “ny” mødre da den er perfekt som første sut til din lille ny.

Fordeler

Soft og ikke alt for stor

Ulemper

Kan ikke finde noget imod

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

Date of Use 2020-12-07

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

Date of Use 2020-12-07

20/12/2021

Danmark

Danmark

Såå blød

Jeg har valgt SCF223/02 ultra soft sutten, fordi min datter havde bruge for en ny sut. Jeg søgte en blød sut. Den er virkelige blød i kvaliteten, og der er blevet taget højde for babyens sutte behov. Jeg vil helt klart anbefale denne sut.

Fordeler

Så blød

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

Date of Use 2021-11-20

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

Date of Use 2021-11-20

13/12/2021

Danmark

Danmark

Fantastiske sutter

Vil anbefale disse sutter til alle små børn, de er dejlig bløde og laver ikke mærker som så mange andre sutter gør. De er nemme at rengøre, æsken kan komme i mikrobølgeovnen med lidt vand og sutterne i, plus æsken kan bruges til opbevaring af dem.

Fordeler

Er kun for dette produkt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

Date of Use 2020-11-13

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

Date of Use 2020-11-13

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Harde plastdeler med unntak av silikonsmokken (massebalansemetode).

  2. 87 % sa at barnet ikke opplevde hudirritasjon etter å ha begynt å bruke Philips Avent ultra soft (2023, n = 201).

  3. Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-tuten som brukes i ultra-smokkene våre (n = 201).

  4. Sammenlignet med tradisjonelle steriliseringsmetoder (koking) for smokker.

  5. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk.