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Ekstra skånsom mot sensitiv hud
Førsteklasses pleie for sensitiv hud med fleksibelt skjold. 9 av 10 foreldre er enige: Babyen min har ingen hudirritasjon etter at jeg har begynt å bruke ultra soft-smokken.** Ro er alltid nær, uansett hvem som passer på babyen. Nå 80 % plantebasert. *
For sensitiv hud
BPA-fri
2-pakning, 80 % plantebasert*
0–6 md.
Babyens hud trenger ekstra omsorg. Den myke skjoldteknologien følger de naturlige konturene på barnets ansikt, og gir dermed færre merker i huden og mindre irritasjon**. Det avrundende skjoldet gir et minimalt, skånsomt trykk mot kinnene.
Våre ortodontiske smokker er laget med mykt silikon for å støtte de naturlige muskelbevegelsene i munnen for å minske risikoen for feilbitt. Den smale smokkhalsen er laget for å redusere presset mellom tungen og ganen. Philips Avent ultra-smokkene er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation. Smokkene er laget av 100 % silikon i matkvalitet og tåler mer og varer lengre enn gummi-smokker (latex), og er helt uten BPA, BPS, ftalater, PVC og polysykliske aromatiske hydrokarboner.
Våre teksturerte smokker er utformet for å gjenskape følelsen av mors bryst. Da vi spurte foreldre om hvordan babyene deres reagerte på smokkene, svarte gjennomsnittlig 98 % at babyene aksepterte Philips Avent ultra-smokkene.
4.7
av 5
733
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produktet
Ola2803
07/01/2022
Danmark
Del av opprykk
Super soft og rigtig godt Sut
Hej. Vi har testet den her intra soft sut og den er bare perfekt til de små. Den har rigtig godt pasform til de helt små børn. Og det er jo rigtig, den er super soft. Min datter var rigtig glæde til at ha den. Jeg vil anbefale den til alle “ny” mødre da den er perfekt som første sut til din lille ny.
Fordeler
Soft og ikke alt for stor
Ulemper
Kan ikke finde noget imod
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut
Date of Use 2020-12-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut
Date of Use 2020-12-07
Snehvide
20/12/2021
Danmark
Del av opprykk
Såå blød
Jeg har valgt SCF223/02 ultra soft sutten, fordi min datter havde bruge for en ny sut. Jeg søgte en blød sut. Den er virkelige blød i kvaliteten, og der er blevet taget højde for babyens sutte behov. Jeg vil helt klart anbefale denne sut.
Fordeler
Så blød
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut
Date of Use 2021-11-20
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut
Date of Use 2021-11-20
Mor.dut
13/12/2021
Danmark
Del av opprykk
Fantastiske sutter
Vil anbefale disse sutter til alle små børn, de er dejlig bløde og laver ikke mærker som så mange andre sutter gør. De er nemme at rengøre, æsken kan komme i mikrobølgeovnen med lidt vand og sutterne i, plus æsken kan bruges til opbevaring af dem.
Fordeler
Er kun for dette produkt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut
Date of Use 2020-11-13
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut
Date of Use 2020-11-13
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Harde plastdeler med unntak av silikonsmokken (massebalansemetode).
87 % sa at barnet ikke opplevde hudirritasjon etter å ha begynt å bruke Philips Avent ultra soft (2023, n = 201).
Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-tuten som brukes i ultra-smokkene våre (n = 201).
Sammenlignet med tradisjonelle steriliseringsmetoder (koking) for smokker.
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk.