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  • La huden til barnet få puste
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  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste
  • La huden til barnet få puste

Philips Avent Pacifierultra air

SCF087/07

4.7
| (682) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet
La huden til barnet få puste
Beroligende og pustende med store lufthull. 9 av 10 foreldre er enige: Philips Avent ultra air-smokker er komfortable for den lille.** Beroligende lindring er alltid lett tilgjengelig, uansett hvem som tar vare på barnet. Nå 80 % plantebasert.*
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Ekstra store luftehull som gjør den mer behagelig

La huden til barnet få puste

  • Lar babyens hud puste

  • BPA-fri

  • 2-pakning, 80 % plantebasert*

  • 0–6 md.

Ekstra store luftehull lar babyens hud puste

Ekstra store luftehull lar babyens hud puste

Luftehullene ventilerer babyens hud og holder den tørrere for bedre og beroligende komfort.

Ortodontisk smokk for en naturlig utvikling av munnen

Ortodontisk smokk for en naturlig utvikling av munnen

Våre ortodontiske smokker er laget med mykt silikon for å støtte de naturlige muskelbevegelsene i munnen og dermed minske risikoen for feilbitt. Den smale smokkhalsen er laget for å redusere presset mellom tungen og ganen. Philips Avent ultra-smokkene er uavhengig anerkjent av Oral Health Foundation. Smokkene er laget av 100 % silikon i matkvalitet og tåler mer og varer lengre enn gummismokker (lateks). De er helt uten BPA, BPS, ftalater, PVC og polysykliske aromatiske hydrokarboner.

Elsket av babyer, med 98 % av dem som tar smokken***

Elsket av babyer, med 98 % av dem som tar smokken***

Våre teksturerte smokker er utformet for å gjenskape følelsen av mors bryst. Da vi spurte foreldre om hvordan babyene deres reagerte på smokkene, svarte gjennomsnittlig 98 % at babyene aksepterte Philips Avent ultra-smokkene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

682

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produktet

21/09/2020

Norge

Norge

Veldig god smokk!

Prøvde flere ulike smokker, og det var kun denne typen vårt barn ville ta. Eneste minus er håndtaket som kan være litt lett å dra i slik at barnet mister smokken. Fint med beholder som følger med for sterilisering.

Fordeler

god utforming for små barn, steriliseringsmuligheter i medfølgende hylster

Ulemper

ringen kan være litt lett for barnet å dra i i vanvare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF544/10 ultra air-smokk

Date of Use 2019-08-21

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF544/10 ultra air-smokk

Date of Use 2019-08-21

01/11/2021

Danmark

Danmark

Super fine sutter

Rigtige fine sutter, som min datter er glad for. Hun er flaskebarn, og vi bruger også Philips flasker, så derfor er det fedt med sutter, så vi har noget af samme kvalitet. Og så er sutterne nemme at sterilisere med den lille boks, dee medfølger.

Fordeler

Lækker kvalitet

Ulemper

Intet :-)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut

Date of Use 2021-10-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut

Date of Use 2021-10-01

30/10/2021

Danmark

Danmark

Good package for sterilizing and very good materia

The product is very good and the baby like it but I think the plastic should be more soft for baby and the hole product it can be lighter . In general i will give it 8 from 10 and i will recommend it

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut

Date of Use 2020-09-30

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut

Date of Use 2020-09-30

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Harde plastdeler med unntak av silikonsmokken (massebalansemetode).

  2. Basert på resultatene fra den amerikanske forbrukertesten (2023, n=201).

  3. Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-tuten som brukes i ultra-smokkene våre (n = 201).

  4. Sammenlignet med tradisjonelle steriliseringsmetoder (koking) for smokker.

  5. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk.