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Utgått
SBCMC8650/00
30 m trådløs
Denne trådløse mikrofonen kombinerer ytelse med bevegelsesfrihet for å live opp enhver anledning
Trådløse systemer som bruker en UHF-signalbærer (UHF - Ultra High Frequency), sikrer klart, skarpt mottak slik at du aldri trenger å hindres av kabler igjen. Gå og sitt hvor du vil, og glem at du kan snuble i hodetelefonkabelen.
Med to overføringskanaler å velge mellom, forstyrres ikke lytteopplevelsen, fordi du lett kan bytte til kanalen med best mottak.
Denne mikrofonen har en sensor som er like følsom for lyd fra alle retninger.
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