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Utgått

Trådløse mikrofoner

SBCMC8650/00

30 m trådløs

Denne trådløse mikrofonen kombinerer ytelse med bevegelsesfrihet for å live opp enhver anledning

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30 m trådløs

Trådløs teknologi som gir deg bevegelsesfrihet.

Trådløse systemer som bruker en UHF-signalbærer (UHF - Ultra High Frequency), sikrer klart, skarpt mottak slik at du aldri trenger å hindres av kabler igjen. Gå og sitt hvor du vil, og glem at du kan snuble i hodetelefonkabelen.

Velg mellom 2 kanaler for å minimere interferens

Med to overføringskanaler å velge mellom, forstyrres ikke lytteopplevelsen, fordi du lett kan bytte til kanalen med best mottak.

Rundtvirkende følsomhet som oppfanger lyd fra alle retninger

Denne mikrofonen har en sensor som er like følsom for lyd fra alle retninger.

Tekniske spesifikasjoner

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