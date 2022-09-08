Trådløs teknologi som gir deg bevegelsesfrihet.

Trådløse systemer som bruker en UHF-signalbærer (UHF - Ultra High Frequency), sikrer klart, skarpt mottak slik at du aldri trenger å hindres av kabler igjen. Gå og sitt hvor du vil, og glem at du kan snuble i hodetelefonkabelen.