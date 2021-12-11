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Utgått
Trådløs musikk
Prøv å forestille deg at det er ingen problemer med kabler, og at du fritt kan bevege deg rundt og nyte musikken med en trådløs FM-stereo hodetelefon av høy kvalitet.
FM-overføring
Oppladbar
Nyt en komfortabel tilpasning og bedre bassopplevelse, takket være disse treveis justerbare øredekslene som passer naturlig rundt ørene.
De holdbare og lette materialene i disse Philips-hodetelefonene gir bedre komfort ved langvarig bruk.
Denne smarte elektroniske kretsen sikrer at lydinngangssignalet justeres automatisk til riktig nivå, forhindrer forvrenging og gir en bedre lydopplevelse.
4.3
av 5
10
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
11/12/2021
Nederland
fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van
prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is
Fordeler
alles
Ulemper
geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Bruksdato 2019-12-11
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Bruksdato 2019-12-11
chatoune971
11/10/2012
France
très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge
cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Thibault
16/10/2011
France
Un très bon produit
J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones