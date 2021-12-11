ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

  • Enkeltbilde av produkt
  • Bilde av fjernkontroll
  • Emballasjebilde
  • Enkeltbilde av produkt
  • Bilde av fjernkontroll
  • Emballasjebilde

Utgått

Trådløse hi-fi-hodetelefoner

SBCHC8440/00

4.3

| (10) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Trådløs musikk

Prøv å forestille deg at det er ingen problemer med kabler, og at du fritt kan bevege deg rundt og nyte musikken med en trådløs FM-stereo hodetelefon av høy kvalitet.

Se alle fordeler

Oppladbar

Trådløs musikk

  • FM-overføring

  • Oppladbar

3-veis justering for bedre tilpasning og bassytelse

Nyt en komfortabel tilpasning og bedre bassopplevelse, takket være disse treveis justerbare øredekslene som passer naturlig rundt ørene.

Lett design som gir bedre komfort ved langvarig bruk

De holdbare og lette materialene i disse Philips-hodetelefonene gir bedre komfort ved langvarig bruk.

Automatisk nivåkontroll (ALC) forhindrer hørbar forvrenging av lydsignaler

Denne smarte elektroniske kretsen sikrer at lydinngangssignalet justeres automatisk til riktig nivå, forhindrer forvrenging og gir en bedre lydopplevelse.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

10

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

11/12/2021

Nederland

Nederland

fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van

prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is

Fordeler

alles

Ulemper

geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Bruksdato 2019-12-11

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Bruksdato 2019-12-11

11/10/2012

France

France

très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge

cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

16/10/2011

France

France

Un très bon produit

J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.