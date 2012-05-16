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Utgått

Philips Fidelio FidelioHodetelefoner med mikrofon

S1SB/00

4

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Hi-Fi, førsteklasses kvalitet

Philips Fidelio S1-hodetelefonene er presist konstruert for å levere naturlig, balansert lyd som gjengir alle detaljene, slik artisten ønsket det. Utrolig lyd presenteres i en lett, men robust design for å gi ekte komfort og fornøyelse på farten.

Se alle fordeler

Uansett hvor du er

Hi-Fi, førsteklasses kvalitet

  • Lyd med høy oppløsning

  • In-ear

  • Kjempemyke silikondeksler

  • Flat kabel

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Fidelio-hodetelefoner oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsningskvalitet. Selv om du lytter til musikksamlingen din som har lyd med høy oppløsning, eller fra en mer tradisjonell musikkilde, hjelper Fidelio-hodetelefonene deg å få mer ut av musikken.

De kraftige13,5 mm neodymdriverne gir enestående lyd

De kraftige13,5 mm neodymdriverne gir enestående lyd

Alle høyttalerdriverne håndplukkes, justeres og testes grundig før de blir paret, slik at vi er sikre på at vi leverer den mest balanserte og naturlige lyden. De 13,5 mm driverne bruker kraftige neodymmagneter for å gi dyp bass, et transparent mellomregister og raffinerte høye frekvenser.

Designen med halvlukket bakside gir lydbalanse og utvidet bass

Arkitekturen med halvlukket bakside kombinert med store drivere i førsteklasses kvalitet gir mer utvidet bass samtidig som selve designen er optimalisert for å minimere bakgrunnsstøy. De fremre kanalene for utjevning av trykk gir mer detaljert og balansert lyd, noe som reduserer den lukkede effekten, og gir en mer naturlig lytteopplevelse.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

16/05/2012

Italia

Italia

questo prodotto ha caratteristiche buone

il monitor mi ha creato un pò di problemi per il malfunzionamento di un integrato, ma grazie al centro assistenza il problema è stato risolto.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage

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