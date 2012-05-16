Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
Philips Fidelio S1-hodetelefonene er presist konstruert for å levere naturlig, balansert lyd som gjengir alle detaljene, slik artisten ønsket det. Utrolig lyd presenteres i en lett, men robust design for å gi ekte komfort og fornøyelse på farten.
Lyd med høy oppløsning
In-ear
Kjempemyke silikondeksler
Flat kabel
Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Fidelio-hodetelefoner oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsningskvalitet. Selv om du lytter til musikksamlingen din som har lyd med høy oppløsning, eller fra en mer tradisjonell musikkilde, hjelper Fidelio-hodetelefonene deg å få mer ut av musikken.
Alle høyttalerdriverne håndplukkes, justeres og testes grundig før de blir paret, slik at vi er sikre på at vi leverer den mest balanserte og naturlige lyden. De 13,5 mm driverne bruker kraftige neodymmagneter for å gi dyp bass, et transparent mellomregister og raffinerte høye frekvenser.
Arkitekturen med halvlukket bakside kombinert med store drivere i førsteklasses kvalitet gir mer utvidet bass samtidig som selve designen er optimalisert for å minimere bakgrunnsstøy. De fremre kanalene for utjevning av trykk gir mer detaljert og balansert lyd, noe som reduserer den lukkede effekten, og gir en mer naturlig lytteopplevelse.
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
antonio54
16/05/2012
Italia
questo prodotto ha caratteristiche buone
il monitor mi ha creato un pò di problemi per il malfunzionamento di un integrato, ma grazie al centro assistenza il problema è stato risolto.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage