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Utgått

Shaver series 7000 SensoTouchSkjæreenhet

RQ11/50

3.7

| (73) Anmeldelser

Få en tett barbering

I løpet av to år kutter skjærehodene 9 millioner hår i ansiktet ditt. Skift skjærehodene og få 100 % ytelse igjen.

Se alle fordeler

Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

Få en tett barbering

  • DualPrecision-blader

  • Erstatningsenhet

  • Til SensoTouch 2D (RQ11xx)

Skjærehoder for SensoTouch 2D-barbermaskiner

Skjærehoder for SensoTouch 2D-barbermaskiner

Skjærehodene RQ11 er kompatible med SensoTouch 2D (RQ11xx)-barbermaskiner.

GyroFlex 2D-system justerer seg enkelt etter kurvene

GyroFlex 2D-system justerer seg enkelt etter kurvene

GyroFlex 2D-systemet som følger konturene, justerer seg enkelt etter kurvene i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon, og gir en tett barbering.

Barbermaskiner med Super Lift&Cut Action

Barbermaskiner med Super Lift&Cut Action

Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

73

Anmeldelser

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Close shave

I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

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