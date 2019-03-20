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Utgått
RQ11/50
Få en tett barbering
I løpet av to år kutter skjærehodene 9 millioner hår i ansiktet ditt. Skift skjærehodene og få 100 % ytelse igjen.
DualPrecision-blader
Erstatningsenhet
Til SensoTouch 2D (RQ11xx)
Skjærehodene RQ11 er kompatible med SensoTouch 2D (RQ11xx)-barbermaskiner.
GyroFlex 2D-systemet som følger konturene, justerer seg enkelt etter kurvene i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon, og gir en tett barbering.
Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.
3.7
av 5
73
Anmeldelser
Nojob
20/03/2019
United Kingdom
Philips, must be the BEST
NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
YORKY333
20/03/2019
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Philips, must be the BEST
NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Waitey
20/02/2018
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Close shave
I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit