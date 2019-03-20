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Utgått
RQ11/40
Forny for bedre resultat
Du bør skifte skjærehodene annethvert år for å opprettholde maksimal ytelse fra Philips-barbermaskinen.
Barberingsoverflaten SkinGlide med lav friksjon til den elektriske barbermaskinen glir jevnt over huden for en tett og enkel barbering.
Den våte og tørre Aquatec-forseglingen til den elektriske barbermaskinen lar deg velge hvordan du foretrekker å barbere deg. Du kan få en komfortabel og tørr barbering eller en forfriskende våt barbering med barbergel eller -skum for ekstra komfort.
GyroFlex 2D-systemet som følger konturene, justerer seg enkelt etter kurvene i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon, og gir en tett barbering.
3.7
av 5
73
Anmeldelser
Nojob
20/03/2019
United Kingdom
Philips, must be the BEST
NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
YORKY333
20/03/2019
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Philips, must be the BEST
NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Waitey
20/02/2018
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Close shave
I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit