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Utgått
DualPrecision & GyroFlex2D
50 min trådløs bruk / 1 t lading
Presisjonstrimmer
GyroFlex 2D-systemet som følger konturene, justerer seg enkelt etter kurvene i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon, og gir en tett barbering.
DualPrecision-skjærehodene har spalter som barberer normalt skjegg, og hull som barberer selv de korteste skjeggstubbene.
Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.
3.9
av 5
246
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
monsterp
20/09/2018
United Kingdom
Great value wet or dry shaving
I've had mine over 2 years and just replaced the blades. This is a great product and I still only charge it about once a month, despite a 5-10 minute shave daily. Well worth it.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Kamiljp
23/02/2018
United Kingdom
Great razor. My Best choice.
A great razor for both red and hair. Great battery durability. And above all, a nice look
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/81 Wet and dry electric shaver
Spudy
08/11/2015
United Kingdom
Delight
Gone back to Philips after using a well known competitor, Philips wins hands down! Expected some soreness for the first few shaves & was pleasently suprised by lack of it, closest shave ive had for a few years, I use it with shaving gel due to sensitive skin & cant fault it! Worth every penny.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.