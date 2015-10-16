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Utgått
QT4005/15
Perfekt skjegg på en enkel måte
Med denne skjeggtrimmeren kan du barbere skjegget slik du vil. Presisjon helt fra 0,5 mm opp til 10 mm.
0,5 mm presisjonsinnstillinger
Kniver i rustfritt stål
10 t lading / 45 min ledningsfri bruk
Still inn trimmeren på den laveste stillingen for perfekte skjeggstubber på bare 0,5 mm.
Vri hjulet for å velge den lengden du ønsker: fra et tredagersskjegg på 0,5 mm opp til et helskjegg på 10 mm, i nøyaktige trinn på 0,5 mm.
De selvslipende stålbladene på Philips 3000-skjeggtrimmeren holder seg like skarpe og effektive som på den første dagen, for å gi en perfekt, men likevel beskyttende trimming, gang på gang.
3.6
av 5
68
Anmeldelser
riwi
16/10/2015
Danmark
Bekreftet kjøper
meget anbefalelsesværdig
har nu haft maskinen i en måneds tid. den bruges minimum en gang ugentlig, og er perfekt som både hår- og skægtrimmer. den bedste maskine jeg har haft til dato. og jeg har haft fuldskæg de sidste ca. 50 år.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Skæg- og stubbetrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Skæg- og stubbetrimmer
Sweethan
04/07/2024
United Kingdom
Been using same model from philips since 2011
Been using same model from philips since 2011. I buy a new one every three years.
Fordeler
always reliable for 3 years. many settings. smooth cut. very easy to use and set
Ulemper
Sometimes the bigger clipper case breaks since its intentionally made very fragile i feel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Bruksdato 2022-07-04
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Bruksdato 2022-07-04
Warlock
29/07/2017
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Easy to use
I love this product and recommend to everyone . Thank you
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
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