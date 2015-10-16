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Utgått

Beardtrimmer series 3000skjegg- og skjeggstubbtrimmer

QT4005/15

3.6

| (68) Anmeldelser

Perfekt skjegg på en enkel måte

Med denne skjeggtrimmeren kan du barbere skjegget slik du vil. Presisjon helt fra 0,5 mm opp til 10 mm.

Se alle fordeler

The world's most preferred electric male grooming brand1

Den mest praktiske måten å begynne med skjegget på

Perfekt skjegg på en enkel måte

  • 0,5 mm presisjonsinnstillinger

  • Kniver i rustfritt stål

  • 10 t lading / 45 min ledningsfri bruk

0,5 mm presisjon

0,5 mm presisjon

Still inn trimmeren på den laveste stillingen for perfekte skjeggstubber på bare 0,5 mm.

Innstillinger som er enkle å velge fra 0,5 til 10 mm

Innstillinger som er enkle å velge fra 0,5 til 10 mm

Vri hjulet for å velge den lengden du ønsker: fra et tredagersskjegg på 0,5 mm opp til et helskjegg på 10 mm, i nøyaktige trinn på 0,5 mm.

Få en perfekt og beskyttende trim

Få en perfekt og beskyttende trim

De selvslipende stålbladene på Philips 3000-skjeggtrimmeren holder seg like skarpe og effektive som på den første dagen, for å gi en perfekt, men likevel beskyttende trimming, gang på gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.6

av 5

68

Anmeldelser

16/10/2015

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

meget anbefalelsesværdig

har nu haft maskinen i en måneds tid. den bruges minimum en gang ugentlig, og er perfekt som både hår- og skægtrimmer. den bedste maskine jeg har haft til dato. og jeg har haft fuldskæg de sidste ca. 50 år.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Skæg- og stubbetrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Skæg- og stubbetrimmer

04/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Been using same model from philips since 2011

Been using same model from philips since 2011. I buy a new one every three years.

Fordeler

always reliable for 3 years. many settings. smooth cut. very easy to use and set

Ulemper

Sometimes the bigger clipper case breaks since its intentionally made very fragile i feel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Bruksdato 2022-07-04

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Bruksdato 2022-07-04

29/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Easy to use

I love this product and recommend to everyone . Thank you

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 