Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Perfekt skjegg på en enkel måte
Barber skjegget slik du vil med denne skjeggtrimmeren. Presisjon helt fra 1 mm opp til 10 mm.
1 mm presisjonsinnstillinger
Kniver i rustfritt stål
10 t lading / 45 min ledningsfri bruk
Still inn trimmeren på den laveste stillingen for et perfekt tredagersskjegg på bare 1 mm.
Vri hjulet for å velge og låse inn lengdeinnstillingene du ønsker: fra et kort skjegg på 1 mm til et helskjegg på 10 mm, i nøyaktige trinn på 1 mm.
De selvslipende stålbladene på Philips 3000-skjeggtrimmeren holder seg like skarpe og effektive som på den første dagen, for å gi en perfekt, men likevel beskyttende trimming, gang på gang.
4.1
av 5
18
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
jefken
18/02/2016
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Do the job
Easy to use! Do the job quick! I'm satisfied with the performance of the razor! The only cons is the battery because is weak!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Febe
18/02/2016
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Do the job
Easy to use! Do the job quick! I'm satisfied with the performance of the razor! The only cons is the battery because is weak!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Ged22
28/11/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent beard trimmer
I needed a replacement beard trimmer in a rush and the reviews made me think this would be a good buy. Delighted with my purchase, the cutter height adjustment is great. I've used the trimmer quite a few times and only had to charge it when I opened the package
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.