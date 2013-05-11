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Utgått

StyleShavervanntett friseringsenhet og barbermaskin

QS6160/32

4.1

| (126) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produktet

Uttrykk stilen din

Med Styleshaver kan du skape den stilen du ønsker. I en enkel håndvending gir det dobbeltsidige elektriske apparatet for skjeggtrimming og -styling deg alt du trenger for å få et perfekt frisert skjegg, tredagersskjegg eller glattbarbering, selv med kraftig skjeggvekst

Se alle fordeler

The world's most preferred electric male grooming brand1

Barbering, trimming og styling – med ett produkt

Uttrykk stilen din

  • Pro

Skjeggtrimmer med 12 lengdeinnstillinger fra 0,5 mm til 10 mm

Skjeggtrimmer med 12 lengdeinnstillinger fra 0,5 mm til 10 mm

En skjegg- og skjeggstubbtrimmer i full størrelse (32 mm) fra Philips med 12 justerbare lengdeinnstillinger fra 0,5 til 10 mm gjør det lettere å få akkurat den lengden du ønsker. Vri hjulet for å låse den perfekte lengdeinnstillingen. Den slitesterke metalltrimmeren med hudvennlige avrundede kanter garanterer en nøyaktig og jevn trimming.

Omstillbar trimmer: Sider på 32 mm og 15 mm for perfekte detaljer

Omstillbar trimmer: Sider på 32 mm og 15 mm for perfekte detaljer

Ved å ta av den justerbare lengdekammen, finner du en omstillbar presisjonstrimmer under. Den ene siden er en 32 mm trimmer med høy ytelse. Ved å snu den rundt, får du en 15 mm bred presisjonstrimmer - perfekt for å komme til små områder, for eksempel under nesen eller rundt munnen. Den er designet for å klippe meget tett, samtidig som den beskytter huden, og det at den er så liten gjør det enkelt å se hva du gjør slik at du kan oppnå fine linjer og detaljer.

Barbermaskinen med dobbel folie og trimmer barberer selv de strieste skjegg

Barbermaskinen med dobbel folie og trimmer barberer selv de strieste skjegg

Barbermaskinen med dobbel folie gjør at det er enkelt å fjerne stubber rundt skjegget, selv på nakken. Trimmeren i midten får tak i lengre, kraftigere hår, mens de to flytende foliene tar alt annet og gir deg helt glatt hud.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

126

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produktet

11/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

It is more than enough

I used this machine to have my first shave and I couldn't tell when my hair was cut. I mean to say that it caused no irritation what so ever. I used the trimmer and then shaver when having a clean shave. But if I use the shaver alone at places with long hair it caused irritation

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver

07/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just what was wanted....

My old beard trimmer had finally expired hence buying a new one - inspired by the design in the first place and also the ability to wash it under the tap. It takes a bit of getting used to but once mastered the shave is the best that I have ever had from an electric machine and just by reversing it in the hand you can then trim the beard with consummate ease in seconds. Just dial the length of whiskers that you wish to remain and the job is done. For the first time in years I actually look forward to shaving and trimming daily with no fuss. So far, the battery lasts for 2 weeks at least so no need to take the beautifully designed charger on a short break.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver

01/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Verstaile tool for all sorts of facial hair styling

I like to experiment with my facial hair (wife permitting) and generally opt for some designer stubble or something that is trendy (though not Beckham's recent three musketeers look - too far#. I used a variety of tools and shavers to get the desired look which can be a bit of a faff and quite time consuming. Also I would invariably end up with stubble rash and a lop sided beard. Styleshaver combines the best bits of a hair/beard trimmer and an electric shaver so you can really play about with looks you want to go for. The thing that strikes you about it immediately is that you can be extremely precise. Getting in around your lower lip is easy as is round the nostrils and you get quite a close shave. The shaver is quite good at keeping your beard lined up but it didn't give a close shave as my normal shaver #sensotouch 3D# around my neck and Adam's apple. If you don't have an electric shaver and like to experiment with your facial hair then hands down, this is the product to get. It's got a good battery life #i've not had to charge it since I've had it). I've got one mate who's had a beard since about 13 and he has permanent stubble so I gave him a go of this and he was extremely impressed. Especially as he churns through blades at a rate of knotts. Well worth a look

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 