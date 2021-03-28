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  • Trim, kant og barber
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  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
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  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber

Utgått

OneBlade1 stk. reserveblad

QP610/50

4.3
| (221) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Trim, kant og barber
Det doble beskyttelsessystemet: Et glidebelegg kombinert med avrundede tupper gjør barberingen enklere og behagelig. Barberingsteknologien har en rask kutter som beveger seg opptil 12 000 ganger per minutt, noe som gir kraft nok til å takle alle hårlengder
Se alle fordeler
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne merke for elektrisk personlig pleie1

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OneBlade
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Alle hårlengder

Trim, kant og barber

  • Trimme, kante og barbere

  • Originalt

  • Passer til alle OneBlade-modeller

  • Knivblad i rustfritt stål som varer i opptil 4 måneders bruk* og gir deg en oppfrisket følelse

Unik OneBlade-teknologi

Unik OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er en revolusjonerende ny hybridstyler som kan trimme, barbere og lage rene linjer og kanter uansett hårlengde. Dens doble beskyttelsessystem, som består av et glidebelegg kombinert med avrundede spisser, gjør barberingen enklere og mer komfortabel. Barberingsteknologien har en rask, bevegelig kutter som beveger seg opptil 12 000 ganger i minuttet, så den kommer seg gjennom alle hårlengder.

Blad som holder seg lenge

Blad som holder seg lenge

Robust blad i rustfritt stål som gir deg den nybarberte følelsen og holder i opptil 4 måneders bruk*. Når utløserikonet vises på bladet, kan det være at bladytelsen ikke lenger er optimal. Da er det på tide å bytte bladet for å oppnå den beste barberingsopplevelsen

Til alle OneBlade-håndtak

Til alle OneBlade-håndtak

Passer til OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) og OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

221

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

28/03/2021

Norge

Norge

Tett barbering

Barberer veldig bra. Har nå kastet barberhøvler og bruker denne maskinen istedet. Veldig bra resultat og lett i bruk.

Fordeler

Barberer veldig bra og lett i bruk.

Ulemper

ingen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP620/50 Erstatningsblad

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP620/50 Erstatningsblad

26/03/2021

Norge

Norge

Beste hittils!

Beste bladet jeg har brukt hittil! Blir å bruke denne fast!

Fordeler

Blir ikke sår av denne.

Ulemper

Ingen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP620/50 Erstatningsblad

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP620/50 Erstatningsblad

12/03/2021

Norge

Norge

God barbering

Har skjegg, og prøvde barbering inntil kantene på kinnet. Fungerer fantastisk, prøvde også, for testens skyld, intimbarbering. Med "guard" så fungerte det ypperlig om man kan ha litt lengde. Prøvde den tetteste også, men kun over og ikke testiklene, der klarte jeg få et lite kutt. Men er veldig fornøyd.

Fordeler

Barberer tett, kan brukes til intimbarbering.

Ulemper

Er ikke nødvendigvis like godt barbert som en barberhøvel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP620/50 Erstatningsblad

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP620/50 Erstatningsblad

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. For å få den beste barberingsopplevelsen. Med utgangspunkt i to barberinger per uke. Oppnådde resultater kan variere.