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Utgått
Trimme, kante og barbere
Originalt
Passer til alle OneBlade-modeller
Knivblad i rustfritt stål som varer i opptil 4 måneders bruk* og gir deg en oppfrisket følelse
Philips OneBlade er en revolusjonerende ny hybridstyler som kan trimme, barbere og lage rene linjer og kanter uansett hårlengde. Dens doble beskyttelsessystem, som består av et glidebelegg kombinert med avrundede spisser, gjør barberingen enklere og mer komfortabel. Barberingsteknologien har en rask, bevegelig kutter som beveger seg opptil 12 000 ganger i minuttet, så den kommer seg gjennom alle hårlengder.
Robust blad i rustfritt stål som gir deg den nybarberte følelsen og holder i opptil 4 måneders bruk*. Når utløserikonet vises på bladet, kan det være at bladytelsen ikke lenger er optimal. Da er det på tide å bytte bladet for å oppnå den beste barberingsopplevelsen
Passer til OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) og OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
4.3
av 5
221
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
Hagerup77
28/03/2021
Norge
Tett barbering
Barberer veldig bra. Har nå kastet barberhøvler og bruker denne maskinen istedet. Veldig bra resultat og lett i bruk.
Fordeler
Barberer veldig bra og lett i bruk.
Ulemper
ingen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP620/50 Erstatningsblad
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP620/50 Erstatningsblad
Calfredo
26/03/2021
Norge
Beste hittils!
Beste bladet jeg har brukt hittil! Blir å bruke denne fast!
Fordeler
Blir ikke sår av denne.
Ulemper
Ingen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP620/50 Erstatningsblad
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP620/50 Erstatningsblad
olela84
12/03/2021
Norge
God barbering
Har skjegg, og prøvde barbering inntil kantene på kinnet. Fungerer fantastisk, prøvde også, for testens skyld, intimbarbering. Med "guard" så fungerte det ypperlig om man kan ha litt lengde. Prøvde den tetteste også, men kun over og ikke testiklene, der klarte jeg få et lite kutt. Men er veldig fornøyd.
Fordeler
Barberer tett, kan brukes til intimbarbering.
Ulemper
Er ikke nødvendigvis like godt barbert som en barberhøvel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP620/50 Erstatningsblad
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP620/50 Erstatningsblad
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
For å få den beste barberingsopplevelsen. Med utgangspunkt i to barberinger per uke. Oppnådde resultater kan variere.