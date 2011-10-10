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Utgått

Trimmesett

QG3190/00

3

| (33) Anmeldelser

Uovertruffen sikt, maksimal presisjon

Den revolusjonerende MicroBlade-teknologien er utformet for å gi deg overlegen presisjon til å skape nøyaktig den stilen du ønsker.

Se alle fordeler

Uovertruffen sikt, maksimal presisjon

  • Pro

  • 9-i-1

  • Vanntett

100 % vanntett for bruk i dusjen og enkel rengjøring

100 % vanntett for bruk i dusjen og enkel rengjøring

100 % vanntett for enkel bruk og rengjøring.

MicroBlade-teknologi for enestående presisjon

MicroBlade-teknologi for enestående presisjon

Den revolusjonerende MicroBlade-teknologien er utformet for å gi deg overlegen presisjon til å skape nøyaktig den frisyren du ønsker.

Skarpere enn titan*: herdede stålkniver for lang levetid

Skarpere enn titan*: herdede stålkniver for lang levetid

De herdede og selvslipende Inox Steel-knivene er skarpere enn titan*.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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3.0

av 5

33

Anmeldelser

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Simplicity

This is a great product for keeping a clean cut look for hair and face. It's easily charged and the storage stand is excellent for keeping all the attachments in the same place. The guards are all easily adjustable for varying trimming length and the additional heads also come in handy. The fact that it can be used wet is also a great feature. As with all trimmers keeping them clean is important to performance and this doesn't disappoint. All the heads are easily cleaned and can be taken apart for more thorough cleaning. All in all this is an affordable, reliable and high performance trimmer that's just as good for use in the home as well as for when you're on the move.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

05/01/2020

España

España

Bekreftet kjøper

Muy buen cortador y fácil de utilizar

De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Bruksdato 2018-12-05

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Bruksdato 2018-12-05

24/05/2012

Italia

Italia

Ottimo apparecchio, funzionale e comodo

Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale

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