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Utgått

CD-lydmaskin

PX840T/12

3.4

| (11) Anmeldelser

Nyt trådløs, kraftfull musikk uansett hvor du er

Det bærbare lydsystemet PX840T fra Philips spiller av musikk fra favorittkildene dine – Bluetooth, USB, CD og FM/MW-radio. Det innebygde, dynamiske lyssystemet og utgangseffekten på 50 W gir deg den ultimate lydopplevelsen.

Se alle fordeler

med Bluetooth

Nyt trådløs, kraftfull musikk uansett hvor du er

  • Bluetooth

  • 50 W

  • Dynamisk lys

20-spors CD-programmering

Med den programmerbare CD-avspillingsfunksjonen kan du høre på favorittsporene dine i den rekkefølgen du ønsker.

Få bedre stemning med dynamisk lys

Få bedre stemning med dynamisk lys

Få fart på festen med dynamisk belysning til musikken. Du kan bruke to kule dynamiske lyseffekter som kommer direkte fra høyttalerne. Slå lysene av eller på med en bryter, helt enkelt. Gi lys til festen akkurat slik du vil, kanskje du foretrekker stemningsfullt og avslappende lys, eller foretrekker du spennende klubbeffekter? Du setter an tonen og stemningen!

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.4

av 5

11

Anmeldelser

3

01/04/2024

United Kingdom

United Kingdom

8 years old and still works perfectly

I’ve had this speaker since i was 8 and now i’m 16 still works perfectly fine such a good speaker shame they’ve discontinued it but it has done me well. Very good quality sound can get very loud.

Fordeler

Can use CDs and Bluetooth has lasted so long

Ulemper

they’ve discontinued it!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PX840T CD Soundmachine

Bruksdato 2022-04-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PX840T CD Soundmachine

Bruksdato 2022-04-01

02/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Amazing For The Price

I love this pX8 it has an amazing sound quality and the bass is booming. The bass vibrates through your floors all the way to the next door neighbours. Its very easy to set up and it also can use batteries no just wired. It has different sources such as FM, AM, Bluetooth, Audio in, CD, USB. I normally use Bluetooth but for some reason it wont connect to my computer which is why i put four starts but you can use the wire it gives you to connect it to the speaker. Besides that everything you aspect and beyond is there the speaker is perfect for you if you want it cheap and amazing quality.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PX840T CD Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PX840T CD Soundmachine

06/07/2016

Deutschland

Deutschland

Optisch ein hingucker

Das Produkt bietet Ihnen viele Möglichkeiten Es bietet Ihnen ein umfangreiches Musik Erlebniss egal ob mit CD USB oder einem smartphone der Sound ist klasse für die 50 Watt für unterwegs ist es auch top da man das Gerät mit Batterien betreiben kann ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PX840T CD-Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PX840T CD-Soundmachine

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  • Tidlig tilgang til salg.
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