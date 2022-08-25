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Utgått

6000 seriesØretelefoner med mikrofon

PRO6305BK/00

5
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
Alt du trenger
Spillelister, podkaster, anrop – disse øretelefonene med kabel gir deg den klare lyden du trenger. De er også kompatible med Hi-Res Audio, så du hører mer når du strømmer det du liker best i høy oppløsning.
Se alle fordeler

Alt du trenger

  • 12,2 mm drivere / lukket bakside

  • integrert mikrofon

  • Svart

  • Øretelefon

Innebygd mikrofon med ekkokansellering for klar lyd

Motta et anrop, sett spillelisten på pause. Uten å være borti smarttelefonen. Den innebygde mikrofonen med ekkoundertrykking bevarer klarheten i lyden når du snakker. Når du lytter til musikk og podkaster, gir de fininnstilte akustiske neodymelementene deg klar og detaljert lyd.

Hi-Res Audio. Hør mer

Liker du å strømme musikken din i høy oppløsning? Hør mer med disse Hi-Res Audio-hodetelefonene. Med gjengivelse av høye frekvenser på opptil 40 kHz gir de deg flere detaljer når du er på farta.

Tre utskiftbare gummiørepropper. Behagelig passform

Et ovalt akustisk rør og utskiftbare gummiørepropper i tre størrelser gir en perfekt forsegling. Hør på musikk med komfort hele dagen og med en utmerket passiv støyisolering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

25/08/2022

Deutschland

Deutschland

Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!

Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.

Fordeler

Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung

Ulemper

/

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

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