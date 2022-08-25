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Utgått
PRO6305BK/00
12,2 mm drivere / lukket bakside
integrert mikrofon
Svart
Øretelefon
Motta et anrop, sett spillelisten på pause. Uten å være borti smarttelefonen. Den innebygde mikrofonen med ekkoundertrykking bevarer klarheten i lyden når du snakker. Når du lytter til musikk og podkaster, gir de fininnstilte akustiske neodymelementene deg klar og detaljert lyd.
Liker du å strømme musikken din i høy oppløsning? Hør mer med disse Hi-Res Audio-hodetelefonene. Med gjengivelse av høye frekvenser på opptil 40 kHz gir de deg flere detaljer når du er på farta.
Et ovalt akustisk rør og utskiftbare gummiørepropper i tre størrelser gir en perfekt forsegling. Hør på musikk med komfort hele dagen og med en utmerket passiv støyisolering.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Yokohama
25/08/2022
Deutschland
Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!
Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.
Fordeler
Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung
Ulemper
/
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon