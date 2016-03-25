Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Slanke, profesjonelle øreputer
De utskiftbare øreputene på 80 mm til A5-PRO-hodetelefonene passer perfekt til lytting på farten.
Myke puter med begrenset isolering sørger for at du får med deg det som skjer rundt deg.
Puter du enkelt kan montere ved å vri og klikke dem på plass med den samme sikre mekanismen som på en kameralinse. De myke øreputene gir langvarig brukskomfort.
4.3
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
hirsch12
25/03/2016
Deutschland
top kauf
Hallo,Phllips wenn Armin etwas macht kann es nur Top sein................ Form und Klang super. An der Anlage und am HA1..
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Faxi
28/02/2015
Italia
Test PCU80
Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PCU80 Professional DJ headphones ear cushions
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PCU80 Professional DJ headphones ear cushions
Archer62
29/06/2016
Deutschland
Bekreftet kjøper
Die Ohrposter sind angenehm zu tragen.
Die Ohrposter sind angenehm zu tragen. Allerdings hätte ich mir auch die vom Typ PCU110/00 gewünscht, die leider nicht mehr lieferbar sind, nicht einmal direkt von Philips selbst. Das ist unverständlich, da es sich beim sehr hochwertigen DJ-Kopfhörer Philips A5 Pro nicht um ein Auslaufmodell handelt und von einem Hersteller wie Philips Ersatzteile für einige Jahre verfügbar sein sollten.
Denne omtalen gjelder PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Denne omtalen gjelder PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer