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Utgått

Øreputer til profesjonelle DJ-hodetelefoner

PCU80/00

4.3

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Slanke, profesjonelle øreputer

De utskiftbare øreputene på 80 mm til A5-PRO-hodetelefonene passer perfekt til lytting på farten.

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For mindre støyende omgivelser

Slanke, profesjonelle øreputer

Begrenset lydisolering, ideell for mindre støyende omgivelser

Myke puter med begrenset isolering sørger for at du får med deg det som skjer rundt deg.

Øreputer med enkel vri og klikk-bytting

Puter du enkelt kan montere ved å vri og klikke dem på plass med den samme sikre mekanismen som på en kameralinse. De myke øreputene gir langvarig brukskomfort.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
2
1

25/03/2016

Deutschland

Deutschland

top kauf

Hallo,Phllips wenn Armin etwas macht kann es nur Top sein................ Form und Klang super. An der Anlage und am HA1..

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

28/02/2015

Italia

Italia

Test PCU80

Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PCU80 Professional DJ headphones ear cushions

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PCU80 Professional DJ headphones ear cushions

29/06/2016

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Die Ohrposter sind angenehm zu tragen.

Die Ohrposter sind angenehm zu tragen. Allerdings hätte ich mir auch die vom Typ PCU110/00 gewünscht, die leider nicht mehr lieferbar sind, nicht einmal direkt von Philips selbst. Das ist unverständlich, da es sich beim sehr hochwertigen DJ-Kopfhörer Philips A5 Pro nicht um ein Auslaufmodell handelt und von einem Hersteller wie Philips Ersatzteile für einige Jahre verfügbar sein sollten.

Denne omtalen gjelder PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

Denne omtalen gjelder PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

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