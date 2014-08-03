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Utgått
ORD7105C/10
Den originale radioen
La denne Philips Original-radioen gjøre lydopplevelsen komplett. Den har en design som minner om den ikoniske Philips-radioen fra 1955, og den spiller av og lader iPod og iPhone og har en stereo FM-tuner.
Krem
Dokkingstasjon for iPod/iPhone
Inspirert av Original-radioen fra 1955 – Denne originale radioen fører videre de ikoniske elementene til den legendariske Philips-radioen fra 1955, også kjent som Philetta "254". Da den kom på markedet, ble den en braksuksess med sin simplistiske design, sin store lyd og sitt krystallklare mottak. Philips' radiotradisjon strekker seg tilbake til 1927. Gjennom tiårene har mange modeller blitt velkjente radioikoner og samlerobjekter.
Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til alle typer iPod eller iPhone uten behov for spesialadaptere. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuier – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.
3.0
av 5
1
Omtale
Kayan123
03/08/2014
Nederland
Het idee achter het toestel is goed.
Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.
Denne omtalen gjelder ORD7105C Original-radio
Denne omtalen gjelder ORD7105C Original-radio