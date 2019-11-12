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  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling
  • Ett verktøy, enkel og effektiv styling

All-in-One Trimmer 3000 Series9-i-1-trimmer

MG3946/15

4.2
| (706) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Ett verktøy, enkel og effektiv styling
Utformet for allsidighet og effektivitet. Med 9 tilbehørsdeler, selvslipende stålblader for langvarig presisjon og avrundede tupper for en mer skånsom trimming, gir denne trimmeren deg allsidigheten du trenger for å effektivt håndtere alle stellebehovene dine.
Se alle fordeler

For ansikt, hår og kropp

Ett verktøy, enkel og effektiv styling

  • Blader med avrundede tupper

  • Selvslipende blader

  • LED-lys for lading og lavt batteri

  • Intimkam

  • Justerbar kam (3–7 mm)

9 verktøy for alle dine stellebehov

9 verktøy for alle dine stellebehov

Trimmeren vår kommer med 9 verktøy, slik at du kan trimme, style og klippe hår på både hodet, ansiktet og kroppen, noe som enkelt dekker alle dine stellebehov.

Ditt ideelle skjegg med letthet og presisjon

Ditt ideelle skjegg med letthet og presisjon

Trimmerens blader og skjeggkammer lager enkelt rene, rette linjer for ditt ideelle utseende.

Klipp håret ditt på din måte

Klipp håret ditt på din måte

Fest hårklippekammen og velg mellom de forskjellige lengdeinnstillingene for å enkelt vedlikeholde frisyren din hjemme.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

706

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

12/11/2019

Norge

Norge

It does what I expected

This product does what I expected it to do. It has a nice number of options and is easy to use and adjust. I am very pleased with this unit and would buy it again if didn't have it now. Well made and solid, like I expect from a Philips.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår

05/05/2020

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super handy

Rigtig god, lille, handy maskine. Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at tænd/ sluk knappen var på den anden side. Den virker for lille til, at trimme et helt hår. Den er rigtig fin til kanten i nakke og ved ørerne samt bakkenbarter.

Fordeler

Lille og handy

Ulemper

Tænd/ sluk knap på den "forkerte" side.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår

23/11/2021

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Enkel och effektiv

Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

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  • Tidlig tilgang til salg.
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