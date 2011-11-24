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Utgått

Klassisk mikrolydanlegg

MCM205/12

3.8

| (10) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

Lidenskap for lyd

Philips' klassiske mikromusikkanlegg gir deg god lyd. Spill av favoritt-MP3-/WMA-musikken ved hjelp av USB Direct eller MP3-koblingen. Elegant utformede høyttalere med et klassisk utseende som aldri går av moten.

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Slapp av med glimrende musikk

Lidenskap for lyd

  • Motorisert CD-dør

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

10

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

5
3
1

24/11/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM205 Klassisches Micro-Soundsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM205 Klassisches Micro-Soundsystem

25/01/2012

Nederland

Nederland

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM205 Classic-microgeluidssysteem

06/01/2012

Nederland

Nederland

Mooi ding jammer van 5w rms

Ik heb de mcm205/12 nu een week. Het is een mooi ding en geen sta in de weg. De bass vind ik wat minder. Er is een aparte knop voor dynamic bass boost maar met de boxen die philips meegeleverd heeft hoor je niet heel veel bass. Ik heb plantjes op de boxen staan en die trillen niet eens bij harde bass. Verder had ik het plan om er meer boxen op aan te sluiten maar er zijn bijna geen boxen te vinden van 5w. Het is een perfect apparaat voor gebruik zoals die is en als je niet zo veel bass wilt. Voor uitbreidingen is die niet geschikt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM205 Classic-microgeluidssysteem

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