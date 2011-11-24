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Utgått
Lidenskap for lyd
Philips' klassiske mikromusikkanlegg gir deg god lyd. Spill av favoritt-MP3-/WMA-musikken ved hjelp av USB Direct eller MP3-koblingen. Elegant utformede høyttalere med et klassisk utseende som aldri går av moten.
Motorisert CD-dør
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
3.8
av 5
10
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Mi66St67
24/11/2011
Deutschland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM205 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM205 Klassisches Micro-Soundsystem
25/01/2012
Nederland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM205 Classic-microgeluidssysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM205 Classic-microgeluidssysteem
Jarvin
06/01/2012
Nederland
Mooi ding jammer van 5w rms
Ik heb de mcm205/12 nu een week. Het is een mooi ding en geen sta in de weg. De bass vind ik wat minder. Er is een aparte knop voor dynamic bass boost maar met de boxen die philips meegeleverd heeft hoor je niet heel veel bass. Ik heb plantjes op de boxen staan en die trillen niet eens bij harde bass. Verder had ik het plan om er meer boxen op aan te sluiten maar er zijn bijna geen boxen te vinden van 5w. Het is een perfect apparaat voor gebruik zoals die is en als je niet zo veel bass wilt. Voor uitbreidingen is die niet geschikt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM205 Classic-microgeluidssysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM205 Classic-microgeluidssysteem