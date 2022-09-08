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Utgått

Power AlkalineBatteri

LR03P1F/00

Forsyner alle kraftkrevende enheter med strøm

Elektroniske produkter, som elektroniske leker og bærbare lydspillere, krever i dag mer strøm enn noensinne. Bruk dem lenger med Power Alkaline-batterier fra Philips.

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Forsyner alle kraftkrevende enheter med strøm

  • AAA

  • Alkalisk

Philips alkaliske batterier inneholder 0 % kadmium, kvikksølv og bly

Disse Philips-batteriene er garantert uten skadelige tungmetaller som kadmium, kvikksølv og bly.

Batteriet holder seg bruksklart i opptil 10 år

Alle batterier taper energi når de ikke er i bruk. Vi garanterer at batteriet inneholder minst 80 % av den opprinnelige kraften før "best før"-datoen.

Fullstendig serie betyr batterier for alle forbrukeres behov

Philips tilbyr en fullstendig portefølje med de vanligste batteritypene (AA, AAA, C, D, 9 V) i forskjellige spesialpakker for å dekke behovene dine.

Tekniske spesifikasjoner

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