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Utgått
LR03P1F/00
Forsyner alle kraftkrevende enheter med strøm
Elektroniske produkter, som elektroniske leker og bærbare lydspillere, krever i dag mer strøm enn noensinne. Bruk dem lenger med Power Alkaline-batterier fra Philips.
AAA
Alkalisk
Disse Philips-batteriene er garantert uten skadelige tungmetaller som kadmium, kvikksølv og bly.
Alle batterier taper energi når de ikke er i bruk. Vi garanterer at batteriet inneholder minst 80 % av den opprinnelige kraften før "best før"-datoen.
Philips tilbyr en fullstendig portefølje med de vanligste batteritypene (AA, AAA, C, D, 9 V) i forskjellige spesialpakker for å dekke behovene dine.
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